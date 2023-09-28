"صناعة عمان" تنظم يوما وظيفيا في سحاب يوفر 500 فرصة عمل

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أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص المصانع الأردنية على اعطاء الإولوية في التوظيف لأبناء المناطق التي تتواجد فيها، دعما لأبناء المجتمع المحلي، وبما يحقق مصلحة الطرفين.واضاف الجغبير خلال افتتاحه اليوم الوظيفي الذي نظمته وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من التعاون الدولي الالماني / مشروع التشغيل في الاردن في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية / سحاب، الثلاثاء، بحضور مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، بمشاركة 30 شركة صناعية، تعمل في مختلف القطاعاات الصناعية، ان فرص العمل المتاحة من قبل هذه الشركات تبلغ حوالي (500) فرصة عمل، موضحا ان المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات غداء اضافة الى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا عن المزايا الاضافية التي تقدمها بعض المصانع، مما يجعل العمل في المصانع جاذبا للشباب الأردني، كما انه يؤمن لهم مسارا وظيفيا قابلا للتطوير.من جانبها، اشارت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، ان الوحدة قامت بالتنسيق مع متصرفية سحاب وجمعية المستثمرين الاردنية وممثلي المجتمع المحلي في منطقة سحاب، خلال تنظيمها لهذا اليوم الوظيفي، مضيفة ان فرص العمل المتوفرة في اليوم الوظيفي متعددة ضمن مسميات وظيفية مختلفة ومستويات مهنية وتعليمية من الجامعي وحتى الدراسة الاعدادية.