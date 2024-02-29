"صناعة عمان" والأمم المتحدة للمرأة تنظمان يوما توعويا عن التنمية

نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في بلدية لواء الموقر، ورشة توعوية حول تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص وصولها للقطاع الخاص، بحضور رئيس بلدية لواء الموقر عوض الجبور، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ديما سختيان ومجدي الهشلمون ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة.

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رئيس بلدية لواء الموقر عوض الجبور، أكد حرص البلدية على تشجيع الاستثمارات الصناعية في اللواء، وكذلك التعاون مع غرف الصناعة لحل أي معيقات تواجه المستثمرين في المنطقة، للمساهمة في خلق فرص عمل لأبناء اللواء.



عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، اشارت الى أن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي من خلال إطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة لتطوير أعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل أو تعمل في الإدارة، ودعت الشباب والشابات إلى الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص دون انتظار الوظيفة الحكومية لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتطوير، وخصوصاً أن القطاع الصناعي في حاجة دائمة إلى الأيدي العاملة الوطنية للاستمرار في عملياته الإنتاجية.



أخصائية المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة وشؤون القطاع الخاص في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليلى القاسم، أشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في الأردن من خلال حشد القطاع كمحرك رئيسي وقوة إيجابية للأمور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم تبني الممارسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك لجذب والاحتفاظ وترقية النساء في عالم العمل من خلال المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs) والأدوات والموارد الخاصة بها والتي تم إصدارها والعمل بها كإطار عمل شامل لتقديم حلول ملموسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في شركات القطاع الخاص. المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة هي مجموعة من 7 مبادئ تقدم الإرشاد للشركات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، وسوق العمل والمجتمع.

وترتكز على إدراك أن الشركات لديها مصلحة في ومسؤولية تجاه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأشارت القاسم أيضاً إلى أن أكثر من 9200 شركة تلتزم بهذه المبادئ عالميًا، ويبلغ عدد الشركات الموقعة على هذه المبادئ في الأردن 168 شركة، مما جعل الأردن في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الملتزمة بالمبادئ في الوطن العربي.



وجرى خلال اليوم التوعوي عرض قصص نجاح، محادثات ملهمة وورش عمل للمهارات، حيث قدمت كل من أمينة مرعي المديرة التنفيذية لمصنع "مهنة" ملخصا لتجربتها في العمل الصناعي وشرحا حول استراتيجيات الدخول لسوق العمل وبناء القدرات، وكذلك قدمت كرستين حدادين المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة (مالك) نصائح للمشاركين في الورشة حول بداية المشوار المهني، وقدمت رنا الحسن تجربتها من خلال عملها كمديرة تطوير اعمال في شركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية، واستعرضت دينا السعودي الشريكة المؤسسة في (خطوط الدوائر السبعة) محادثة ملهمة.