الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

e965a98dbd8838919db8d8797e9b6b15
السعودية والأردن
أكد صناعيون أن السوق السعودية من أهم الأسواق الواعدة لزيادة الصادرات الصناعية الغذائية، في ظل العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى القرب الجغرافي.اضافة اعلان
وشددوا في ختام مشاركتهم بمعرض "سعودي فود 2023"، الذي أقيم بمركز الرياض الدولي بمشاركة 100 دولة، على أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية لترويج الصناعات الوطنية وفتح أسواق ونوافذ تسويقية جديدة أمامها.
وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين اليوم الأحد، شارك بالمعرض 18 شركة محلية متخصصة بمختلف مجالات الصناعات الغذائية، بدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال ممثل عن مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية حسام الكسيح، إن الجناح الأردني شهد إقبالا لافتا من قبل التجار وزائري المعرض الذين أبدوا إعجابهم بالجودة العالية التي وصلت إليها الصناعات الغذائية الوطنية.
وأكد أن السوق السعودية مهمة بالنسبة للصادرات الأردنية، مشيدا بالجهود التي قامت بها جمعية المصدرين الأردنيين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية والتنظيمية للجناح الأردني الذي شارك بالمعرض.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة وسيم حمادة، إن السوق السعودية تشهد تطورا وتوسعا كبيرا، ما يشكل فرصة مهمة أمام الصناعات الأردنية لزيادة صادرات منتجاتها ومنح امتياز تجاري للشركات الوطنية، مشيرا لأهمية المعارض بالترويج لمنتجات الصناعة الأردنية وفتح أسواق لها واستقطاب مستثمرين جدد.
وأكد أن المنتجات الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وباتت تتواجد في العديد من الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها، مشيدا بالدعم الذي تحظى به صناعة الغذاء الأردنية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار ممثل عن شركة البركة للصناعات الغذائية أشرف القصراوي، إلى أن السوق السعودية مهمة بالنسبة للصناعات الأردنية في ظل العلاقات المميزة بين البلدين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى القرب الجغرافي الذي يسهم بشكل كبير في نقل البضائع بأجور شحن أقل من الدول الأخرى.
وبين أن الصناعات الغذائية الأردنية تمتاز بجودة عالية وأن المشاركة بالمعرض شكلت فرصة لتعريف التجار والزائرين من مختلف دول العالم بالمنتجات الوطنية وبناء علاقات تشاركية مع تجار سعوديين.
وقال ممثل عن شركة عدنان الخضري الطاحونة الزرقاء، عبد السلام الخضري، إن الجناح الاردني شهد إقبالا لافتا من قبل التجار وزائري المعرض من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن المشاركة الأردنية بالمعرض ناجحة وأسهمت بشكل كبير في التوصل إلى تفاهمات تمهيدا لإبرام عقود توريد للمنتجات الأردنية، مؤكدا أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية.
بدوره، وصف مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين، حليم أبو رحمة، المشاركة الأردنية بالمعارض بالناجحة حيث أثمرت بتوصيل شركات أردنية لتفاهمات مع العديد من التجار الذي يرغبون في استيراد المنتج الاردني.
وأكد أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية في ظل العلاقة المتينة والمميزة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
وأوضح أن نشاط الجمعية في السعودية الشقيقة مهم جدا، ويأتي ليعزز دور الجمعية الدائم في البحث عن أسواق تصديرية للمنتجات الوطنية، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.
ولفت إلى أن الجناح الأردني كان من أكبر الأجنحة المشاركة بالمعرض وشهد إقبالا مميزا من قبل التجار والمشاركين بالمعرض من مختلف دول العالم.
وأكد أن الجمعية ستواصل دورها في ترويج الصادرات الوطنية، من خلال استغلال الخبرات الواسعة التي تمتلكها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأوضح أبو رحمة، أن مشاركة المصدرين الأردنيين بالمعارض الخارجية ولا سيما المتخصصة بصناعة الغذاء، تتوافق مع الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي والاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال إقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.
وأشار إلى أن جمعية المصدرين تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة، لتمكين الصناعيين والمصدرين من دخول أسواق جديدة، من خلال المشاركة الدائمة بالمعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم الورشات واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وبين أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي، وتنفيذ النشاطات الهادفة إلى تنمية الصادرات التي تعد المحرك الرئيس للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الاحتياطيات النقدية.- (بترا)
5202330203427957872274

تجار: أسعار الألبسة في أدنى مستوى.. والإقبال متواضع 23 حزيران 2023

1687447511017958900

"الصناعة" تنفذ خطة رقابية شاملة على الأسواق مع قرب حلول العيد 22 حزيران 2023

محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

أسعار الذهب محليا ليوم الخميس 22 حزيران 2023

البترا - (أرشيفية)

تحذير من التعامل مع مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أكثر من 2 مليار دينار صادرات الأردن في الربع الأول

اقتصاديون يدعون للتوسع الجغرافي وتنويع السلع المصدرة

منذ24 ساعة
b759a61d-ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

24 حزيران 2023
5202330203427957872274

تجار: أسعار الألبسة في أدنى مستوى.. والإقبال متواضع

23 حزيران 2023
إعلان تنزيلات على واجهة أحد محال الألبسة في عمان - (الغد)

علان: استياء بين التجار من ضعف الإقبال على أسواق الملابس

22 حزيران 2023
اقرأ أيضا
مركبة كهربائية

الحكومة تلزم التجار بتقديم كفالة على مركبات الكهرباء والبنزين والهايبرد

منذ 19 دقيقة
الذهب

أسعار الذهب تستقر محليا

منذ1 ساعة
خروف بلدي (تعبيرية)

طلب ضعيف على الأضاحي .. "البلدي" وصل إلى 220 دينارًا و"الروماني" يستفيد من شُح "السوداني"

منذ19 ساعة
الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

منذ20 ساعة
أكثر من 2 مليار دينار صادرات الأردن في الربع الأول

اقتصاديون يدعون للتوسع الجغرافي وتنويع السلع المصدرة

منذ24 ساعة
b759a61d-ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

24 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الوجه التنموي لوزارة الداخلية

سلامة الدرعاوي |اليوم

"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية

رعد التل |اليوم

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح 

أحمد حمد الحسبان |اليوم

التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 