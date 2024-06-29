صناعيون: السوق الأميركية زاخرة بالفرص أمام المنتجات الأدنية

أكد صناعيون محليون في ختام مشاركتهم بمعرض "فانسي فود شو" الذي اقيم في مدينة نيويورك وجود فرصا تصديرية واسعة ومتنوعة امام المنتجات الاردنية لزيادة حصتها داخل السوق الاميركية.

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وقالوا في بيان، اليوم السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين إن هنالك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لزيادة الصادرات الوطنية الى السوق الاميركية في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين والتي تتيح دخول المنتجات الوطنية دون اية عوائق ورسوم جمركية، إلى جانب الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية.



ووصفوا المشاركة الاردنية بالمعارض التي نسقتها جمعية المصدرين الاردنيين بالناجحة وأسهمت بشكل كبير في الترويج للصناعة الوطنية وبناء تفاهمات مع تجار من اجل تصدير منتجاتهم للسوق الاميركية.



وشددوا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بملف التصدير في سبيل زيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول اسواق جديدة عبر التوسع بدعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية.



وضم الجناح الاردني المشارك بالمعرض 18 شركة متخصصة بالصناعات الغذائية فيما شارك بافتتاحه رئيس جمعية المصدرين الاردنيين احمد الخضري ورئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس مجلس ادارة شركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي.



وقال المدير التنفيذي لشركة الدرة العالمية للصناعات الغذائية عماد النن إن المعرض يعتبر من اهم الفعاليات المهمة بالعالم في مجال الصناعات الغذائية وهنالك حرص على المشاركة في فعالياته منذ العام 2005.



وبين النن ان الجناح الاردني حظي باهتمام من زائري المعرض خصوصا المشترين التجاريين في اميركيا نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية.



واكد النن ان السوق الاميركية تعد من الاسواق الواعدة والمهمة وهنالك فرص واسعة امام المنتجات الوطنية للدخول وزيادة صادرتها الى هذا السوق الذي يتمتع بالحجم الكبير والتنوع.



واشار النن الى اهمية مضاعفة الجهود لزيادة حصة المنتجات الاردنية داخل السوق الاميركية مشيدا بالجهود التي تقوم بها جمعية المصدرين الاردنيين وغرفة صناعة الادن شركة بيت التصدير في سبيل الترويج للمنتجات الاردنية وفتح الاسواق امامها.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة بالميرا لزراعة وتجارة التمور يزن ابو هنطش ان السوق الاميركية يعتبر من الاسواق الهامة للمنتجات الاردنية في ظل السمعة العالية التي تتمتع بها الصناعة الاردنية.



واشار ابو هنطش الى وجود علاقات تجارية مميزة مع الولايات المتحدة الاميركية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والتي تسمح بدخول المنتجات الاردنية الى السوق الاميركية دون اية عوائق ورسوم جمركية ما تشكل فرصة لزيادة حصة المنتجات الاردنية داخل السوق الاميركية.



وقال ابو هنطش ان معرض فانسي فوود يعتبر من انجح المعارض بالنسبة للشركة التي يمثلها مشيرا الى دور التنسيق ما بين جمعية المصدرين الاردنيين وغرفة صناعة الاردن وبيت التصدير في ترتيب لقاءات متعددة مع شريحة واسعة من التجار الاميركيين للترويج وتسويق المنتجات الوطنية.



من جانبها قالت مديرة التسويق في شركة عطية ومحمد الدرابسة للمخبوزات الصحية تمارا المحاسنة ان المشاركة بالمعرض شكلت فرصة هامة للترويج للمنتجات الوطنية داخل السوق الاميركية الذي يعتبر من اهم اسواق العالم .



وبينت المحاسنة ان الجناح الاردني شهد اقبالا كبيرا من قبل زائري المعرض والتجار الذي ابدوا اعجابهم بالصناعة الوطنية والجودة العالية التي تتمتع بها مشيرة الى دور التنسيق ما بين غرفة صناعة الاردن وجمعية المصدرين وشركة بيت التصدير في ناجح المشاركة الاردنية بهذا المعرض الذي يعتبر من اهم الفعاليات الغذائية التي تقام على مستوى العالم.



بدوره، قال المهندس الجغبير ان المشاركة الاردنية بالمعرض شكلت فرصة للشركات الأردنية للترويج للمنتجات الوطنية والتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم، وفتح أسواق جديدة واعدة.



وأكد أن غالبية المصانع الأردنية حققت المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء التي تعتبر أهم الخطوات لاختراق الأسواق الدولية والإقليمية، إضافة إلى أن بعض المصانع الغذائية حصلت على الاعتماد الأميركي للتصدير إلى الولايات المتحدة من خلال هيئة الغذاء والدواء الأميركية.



وبحسب الجغبير، يبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع المواد الغذائية 2800 منشأة، تشغل 55 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يزيد على 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ صادرات القطاع نحو 850 مليون دينار سنويا وتغطي منتجاته 65 بالمئة من احتياجات السوق المحلية.



من جانبه، قال الخضري ان تنسيق مشاركة الشركات الاردنية بالمعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة، بالإضافة الى الاطلاع على آخر التطورات في هذا المجال ما يسهم في مواصلة تطور ونمو الصناعات الغذائية بالمملكة.



واضاف ان السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.



واوضح ان الاتفاقية مهدت الطريق أمام الصناعة الاردنية ومكنتها من دخول السوق الاميركية والمنافسة فيها، بفعل جودتها وتطورها، ما جعل منتجاتها تتواجد على أرفف أسواقها التجارية، وتحقيق قصص نجاح لافتة

ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقّعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



ولفت الخضري إلى أهمية نمو الصادرات الصناعية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة ودعم احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.



واكد الربضي اهميه الصادرات للنمو الاقتصادي و التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي و الاستفادة من اتفاقية التجاره الحرة التي تربط الاردن مع الولايات المتحده الاميركيه، كأكبر سوق امام المنتجات الوطنية .



وشدد الربضي على اهميه تضافر جهود المؤسسات الاقتصادية المختلفة في الترويج للمنتج الاردني و دعمه في كافه الأسواق التصديري بالإضافة الى مواصلة الجهود التصديريه للخروج في نتائج تسهم في نمو وتوسع القطاع الصناعي

وقال مدير عام شركة التفوق للاستشارات الإدارية مستشار التصدير للوفد عدنان الزيادات إن السوق الاميركية تعتبر من اكبر الأسواق المهمة لتصدير المنتجات الأردنية وبالأخص المنتجات الغذائية.



وأكد الزيادات ان اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية اسهمت في تسهيل دخول المنتجات الاردنية دون اية عوائق جمركية.

واوضح ان الوفد الذي شارك بالمعرض تضمن نخبة من الشركات الأردنية المصنعة للمنتجات الغذائية التي تم اختيارهم حسب معايير محددة بحسب متطلبات السوق الاميركية وتحضيرهم بشكل جيد ليتم عرض منتجاتهم في والترويج لها.



واشار الى تنظيم اجتماعات ولقاءات مع تجار يعملون بالسوق الاميركية بالاضافة الى زيارات ميدانية لعدد من المتاجر المختلفة من اجل دراسة السوق والمنافسين وسيتم المتابعه مع التجار للاستفادة من هذه الزيارة بعد الحصول على اهتمامات في الشراء والتي ستترجم قريبا على شكل صفقات تجارية مستدامة.



ووصف مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابو رحمة المشاركة الاردنية بالمعارض بالناجحة والمميزة حيث كان الجناح الأردني من بين اكبر الاجنحة المشاركة بالمعرض.



وقال إن مساهمة عدد من المؤسسات الاقتصاديه الأردنية في هذا النشاط الترويجي الهام أوجد قيمه مضافة ساهمت في تعظيم نجاح الشركات الأردنية و تعريفهم في هذا السوق الهام و الخروج بنتائج مرضيه.



واشاد ابو رحمة بدور التنسيق والتعاون ما بين الجمعية وغرفة صناعة الاردن وشركة بيت التصدير في انجاح المشاركة الاردنية بهذا المعرض عبر تمكين الشركات الصناعية من ترويج منتجاتها وفتح الاسواق الخارجية امامها ما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الخصوص.



وبين ان الجناح الاردني شهد اقبالا لافتا من قبل زائري المعرض والتجار المهتمين من مختلف الولايات المتحدة الاميركية بالإضافة الى عقد لقاءات ثنائية بالتعاون شركة بيت التصدير مهمة لشركات اردنية مع تجار من ولايات اميركية مختلفة.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، لتصل إلى 488 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.