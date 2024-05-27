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صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يلتقي مع وفد من ملتقى النخبة

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صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يلتقي مع وفد من ملتقى النخبة
استقبل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي  وفدا من ملتقى النخبة للتعرف على طبيعة عمل الصندوق واستثماراته وأبرز انجازاته. 
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ورحب رئيس صندوق الاستثمار  الدكتور عزالدين كناكريه بأعضاء الملتقى، وقال ان هذه الزيارة تعكس النهج التشاركي للصندوق مع المؤسسات الوطنية المختلفة.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الصندوق، استمع أعضاء الملتقى إلى ايجاز حول النتائج المالية لأعمال الصندوق نهاية الربع الأول من عام 2024 والذي شهد  ارتفاع الموجودات إلى  15.1 مليار دينار، وتحقيق توزيعات نقدية من أرباح الشركات هي الأعلى تاريخياً بقيمة 160 مليون دينار.

وبين  كناكريه بأن النتائج المالية للصندوق تعكس حصافة ادارة الاستثمارات المتنوعة، وتعكس ايضا منعة الاقتصاد الوطني على الرغم من الظروف الإقليمية.

واطلع الملتقى على المنهجية الاستثمارية المؤسسية والمرنة التي يتبعها الصندوق  لضمان تحقيق عوائد مجدية ومستمرة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


كما تم تسليط الضوء على الدور التنموي الذي يقوم به الصندوق من خلال الدخول في استثمارات وإنشاء مشاريع في مختلف المحافظات مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات من صحة وتعليم ونقل بالإضافة إلى خلق فرص العمل والتدريب النوعية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مما يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي في تلك المحافظات.

واطلع أعضاء الملتقى على التطلعات المستقبلية للصندوق للاستثمار في عدد من القطاعات ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى خطته في التوسع في الاستثمارات القائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة مع مستثمرين من القطاع الخاص في عدد من القطاعات أبرزها القطاع المالي والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، ودراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.

وأشاد كناكريه بنشاط اعضاء ملتقى النخبة، وحرصهم على تسليط الضوء على انجازات المؤسسات الوطنية المختلفة،  وحرصهم على النقد البناء الذي يمكن المؤسسات من تعزيز قصص نجاحها،  مؤكداً على الدور الكبير لأعضاء الملتقى في نشر الوعي حول إنجازات الصندوق واستثماراته وخططه المستقبلية.


واجاب رئيس الصندوق على استفسارات وتساؤلات اعضاء الملتقى، والتي اظهرت تفهما واضحا لما يقوم به الصندوق ودوره التنموي، وتوزيع استثماراته للتقليل من المخاطر التي قد تترتب على الاستثمارات المختلفة.
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