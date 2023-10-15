الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صندوق الائتمان العسكري يطلق خدمة حساب الودائع على التطبيق البنكي

شعار صندوق الائتمان العسكري
شعار صندوق الائتمان العسكري
أطلق صندوق الائتمان العسكري خدمة فتح حساب الوديعة الاستثمارية وخدمة الاطلاع على تفاصيل وأرصدة التمويلات للمقترضين على التطبيق البنكي، لتضاف إلى سلسلة الخدمات المصرفية الإلكترونية الرقمية الهادفة إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية الرقمية وفقاً لمتطلبات المستفيدين واحتياجاتهم.اضافة اعلان

وأكد المدير العام، أن إطلاق هذه الخدمات يأتي سعياً من الصندوق للتطوير والتحديث ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية احتياجات المستفيدين من العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وتتيح خدمة فتح حساب الوديعة إمكانية ربط الوديعة وتحديد المبلغ بالمدة التي يرغبها المستفيد دون الحاجة لى زيارة الفرع، كما توفر خدمة الاستفسار عن التمويلات إمكانية الاطلاع على أرصدة التمويلات والتفاصيل التي تخص التمويل كالمدة المتبقية والأقساط المدفوعة والمبلغ المتبقي من التمويل وغيرها.

وأضاف أن خدمات جديدة سيتم إضافتها على التطبيق في الفترة المقبلة، كخدمة كليك وإدارة بطاقة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمة الشراء عبر الإنترنت.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال الأردنيين" تدين تصعيد عدوان الاحتلال ضد الفلسطينيين

منذ 43 دقيقة
وزيرة النقل تلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

وزيرة النقل تلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

منذ1 ساعة
توقيع اتفاقية لإقامة مصنع متخصص بتقنية "الشرنقة" الزراعية في مدينة الحسين الصناعية بالكرك

مصنع متخصص بتقنية "الشرنقة" الزراعية في مدينة الحسين الصناعية بالكرك

منذ2 ساعة
العلم الأردني

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة 9.5% خلال 8 أشهر

منذ3 ساعة
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1.5 مليون مشترك فعال بالضمان

منذ5 ساعة
تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي

تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 