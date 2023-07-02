صندوق الحسين للإبداع يصدر تقريره السنوي وينتخب مجلس إدارة جديدا

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عقدت الهيئة العامة لصندوق الحسين للإبداع والتفوق اجتماعها السنوي العادي برئاسة رئيس هيئة المديرين، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس وحضور أعضاء الهيئة، وأقرت التقرير السنوي عن أعمال الصندوق للعام 2022.وتم خلال الاجتماع، التجديد لهيئة المديرين الحالية للدورة المقبلة 2023-2024 واختيار بنك الأردن عضوا جديدا مكان بنك ستاندرد تشارترد.واطلعت الهيئة العامة على المشروعات المستقبلية للصندوق والموازنة التقديرية.وحسب التقرير السنوي، فقد حقق صندوق الحسين للإبداع والتفوق إنجازات عديدة في العام 2022، شملت المساهمة في نشر الثقافة المالية ونشر التوعية الإعلامية ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية، والتي تتوافق مع أهداف الصندوق المتمثلة في تنمية ورعاية الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتنمية المواهب.وقال رئيس هيئة مديري الصندوق: "نؤمن في صندوق الحسين للإبداع والتفوق بأهمية تقديم الدعم للأفكار المتميزة والإبداعية التي تنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمواطن".وأضاف، أن الصندوق يعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، ويسهم سنويا في دعم الأهداف الوطنية والأفكار التي يدعو إليها جلالة الملك لضمان تحسين مستوى حياة المواطنين، كون المواطن جوهر عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وهو هدفها الأساسي.بدوره، قال مدير عام الصندوق، الدكتور علي ياغي: "إن الصندوق واصل دعمه للبرنامج الوطني لنشر الثقافة المالية والمجتمعية، الذي أطلقه البنك المركزي الأردني وبتمويل من مؤسسات القطاع المصرفي، وأثمر عن إدراج منهاج الثقافة المالية لجميع طلبة المدارس في المملكة من الصف السابع وحتى العاشر واختياريا للصفين الحادي والثاني عشر.وأسهم البرنامج، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، في رفع مستوى الثقافة المالية لدى نحو 800 ألف طالب منذ بدء تنفيذ البرنامج في العام 2015.واستكمالا لرؤية الصندوق بدعم الإبداع والابتكار على مستوى طلبة المدارس، رعى الصندوق، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشاركة فريق من طلبة المدارس الأردنية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، الذي أقيم في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة في شهر أيار (مايو).حيث يعقد المعرض سنويا ويشارك فيه فرق من طلبة المدارس وأندية الإبداع والابتكار من دول العالم كافة.وشارك في المعرض الدولي في العام 2022، نحو 2000 طالب وطالبة، يمثلون حوالي 85 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتكون الفريق الأردني من 19 طالبا وطالبة قدموا 16 مشروعا.وأكد الدكتور ياغي، أن الصندوق اختتم رحلته مع مسابقة "موهبتي" التي أطلقتها وزارة الثقافة في العام 2020، ضمن برنامج دعم ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية والأدبية، وتضمنت "موهبتي من بيتي" وقت جائحة "كورونا"، وتلاها في العام 2022 "موهبتي في رمضان" و"موهبتي وطني"، وشارك فيها نحو 1080 طالبا وطالبة استحقوا نحو 192 جائزة نقدية ضمن حقول المسابقة التي شملت النصوص الأدبية، والأناشيد والابتهالات، والتمثيل، والفنون التشكيلية.وفي إطار الإنجازات التي تحققت في العام 2022، قال الدكتور ياغي: "إن الصندوق مول كامل التكلفة المتصلة بمشروع تدريب المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية في موضوع التربية الإعلامية والبالغة نحو 250 ألف دينار، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومعهد الإعلام الأردني، حيث تم تدريب ما يزيد على ألف مشارك من المعلمين والمشرفين وأساتذة الجامعات في جميع محافظات المملكة.وبين الدكتور ياغي، أن الصندوق مول جوائز مسابقة ثقافة الطفل وتكفل بطباعة الأعمال الفائزة وتوزيعها على المؤسسات الثقافية والتعليمية وشركاء الصندوق، مثلما وفر الدعم الكامل لمشروع "سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية"، التي ألفها الموسيقار هيثم سكرية، والتي روت بالموسيقا الثقافة والموروث الأردني طيلة عمر تأسيس الدولة. وقد منح الصندوق الدكتور هيثم سكرية جائزة الصندوق للإبداع الفني عن تأليفه وتقديمه للسيمفونية.وفيما يتصل بجوائز الأبحاث الاقتصادية، أطلق الصندوق وبالتعاون مع دائرة الأبحاث بالبنك المركزي "جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية" للعام 2022، غطت مجالات السياسة النقدية، والمالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي، والنمو الاقتصادي ولفئة أطروحة "دكتوراه" وأطروحة "ماجستير" وبحث علمي محكم، بتكلفة حوالي 65 ألف دينار.وبين الدكتور ياغي، أن الصندوق دعم مشروع جيل مبتكر (3) والذي نفذه نادي إبداع الكرك، ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارات التفكير الناقد والإبداعي والابتكار لدى الأطفال واليافعين من العمر 9 - 17 سنة في محافظة الكرك، وذلك من خلال تنظيم وعقد مجموعة من ورش التدريب التي تضمنت مهارات الحياة الأساسية، وعلوم الرياضيات، والحاسوب، وأساسيات الكهرباء والإلكترونيات.واستكمالا لدعم اليافعين على الريادة والابتكار، أكد أن الصندوق رعى فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة "ريادة الأعمال والابتكار لليافعين – 2022"، والتي نظمتها مؤسسة انترو جيت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة الحسين التقنية التابعة لمؤسسة ولي العهد.وشارك في المسابقة 25 فريقا، حيث تم عرض مشروعاتهم أمام لجان التحكيم، حيث تم تكريم الفرق العشرة الأولى الفائزة من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.كما دعم الصندوق مشروع المسابقة الوطنية الأولى للأمن السيبراني والتي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث تم إقامة البطولة على مدار يومين متتاليين وتقدم لها 750 طالبا وطالبة من محاربي السايبر، تأهل منهم 200 مشارك شكلوا 65 فريقا، مثلوا عشرين جامعة ومدرسة على مستوى الأردن.وفي إطار ما يقوم به الصندوق من مشاريع لدعم الشباب ودمجهم في سوق العمل، رعى الصندوق برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، الذي نفذته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وهدف البرنامج إلى استضافة مجموعة من متدربي الهيئة في شركات الإنتاج المحلية في محافظات المملكة، وتشبيكهم مع شركات الإنتاج لتحسين إيجاد فرص عمل لهم.وبلغت إيرادات الصندوق في العام 2022، نحو 436 ألف دينار وإجمالي النفقات 575 ألف دينار بعجز قدره 138.7 ألف دينار بسبب التوسع في المشاريع وزيادة النشاطات المدعومة من قبل الصندوق، فيما حافظت الموجودات على مستواها البالغ 9 ملايين دينار.