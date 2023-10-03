"صندوق الطاقة" يعمل على توفير سوق تمويلية لـ"المتجددة"

رهام زيدان

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قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د.رسمي حمزة "إن الصندوق يبحث باستمرار عن استقطاب التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة سواء من جهات دولية أو محلية".وأضاف حمزة، في رده على سؤال لـ"الغد" أمس "أن العمل مع الجهات والمؤسسات المانحة الدولية يجري بشكل مستمر مع البنوك المحلية لتصميم برامج تمويلية ميسرة، يلعب الصندوق فيها أيضا دورا من خلال دعم كلف الاقتراض أو ضمانات القروض، أو المساهمة في جزء من أثمان الأنظمة المركبة في القطاع المنزلي، وهي سياسة متبعة من العام 2015 والتوسع فيها مستمر".وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي نفذها الصندوق من خلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية 100 مليون دينار منذ العام 2015، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا بشكل مباشر من هذه المشاريع قرابة 1.6 مليون مواطن في مختلف محافظات المملكة.وتمكن الصندوق، منذ بدء عمله العام 2015، من تركيب 30 ألف سخان شمسي مدعوم بمنحة نقدية لمنازل المواطنين في جميع محافظات المملكة و4 آلاف سخان شمسي مدعوم بمنحة كاملة لمنازل الأسر العفيفة ومنازل المكرمة الملكية.كما بين حمزة، أن التوسع في دعم سوق الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك يأتي أيضا من خلال بناء إطار تنظيمي وقانوني يشمل شركات خدمات الطاقة المتجددة وتوسيع أنشطة وبرامج ومشاريع الطاقة المتجددة في المنازل والقطاعات الصناعية والسياحية، ومثال على ذلك مشروع قيد التنفيذ مع مجموعة من الفنادق في المحافظة؛ حيث وقع الصندوق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نهاية تموز (يوليو) الماضي، اتفاقية برنامج دعم فنادق العقبة لتنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة، بقيمة 1.5 مليون دينار، في إطار المرحلة الأولى من برنامج ترشيد استهلاك الطاقة لفنادق العقبة.وتشمل المرحلة الأولى 12 فندقا بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 3 ملايين دينار، ستقدم منحة لهذه الفنادق بنصف التكلفة من صندوق الطاقة وسلطة العقبة، إلى جانب منحة لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة تم تقديمها بمنحة من UNDP من خلال صندوق الطاقة، إلى جانب إشراف فريق الصندوق على المشروع بشكل كامل.كما ينفذ الصندوق مشروعا مشابها لدعم فوائد القروض، إضافة للدعم الفني والمالي في القطاع الصناعي بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم أيضا في توفير فرص عمل وتحقيق جزء من التزامات الأردن المناخية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.