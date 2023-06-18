الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"صندوق عودة اللاجئين".. مقترح يحتاج تحركا على المستوى الدولي

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين- (الغد)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين- (الغد)
 مقترح إنشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين أحد الأدوات المهمة لمعالجة أزمة اللجوء السوري ويحتاج لتحرك على المستوى الدولي لإشراك الدول المانحة في إعداد الخطط التي سينفذها الصندوق، بحسب خبراء.اضافة اعلان
وبين الخبراء أن تنفيذ مقترح هذا الصندوق يحتاج لجلب التمويل اللازم لذلك من قبل الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب التنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. 
ولفت هؤلاء إلى أن ترجمة فكرة الصندوق على أرض الواقع ستساهم في تخفيف الأعباء التي تكبدتها اقتصادات الدول المستضيفة للاجئين بها، إضافة إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية، إلى جانب تخفيض معدلات البطالة. 
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشوؤن المغتربين أيمن الصفدي كشف، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سورية والمنطقة، عن مقترح أردني لإنشاء صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين عبر تأهيل البنية التحتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم. 
وشدد الصفدي في تصريحاته حينها على أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم، ما يستوجب الاستثمار في هذا المستقبل في سورية، وبناء البنية التحتية التي تشجع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية".
وحذر من تبعات تراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم، وتقليص الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية للاجئين فيها، مشددا على أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية، وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.
وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام السابق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة أكد أن إنشاء صندوق لتوفير البيئة الآمنة للعودة الطوعية للاجئين السوريين فكرة جيدة ومهمة، وقد تشكل أحد أهم أدوات الحل لهذه الأزمة الانسانية الكبيرة. 
وأوضح مدادحة أنه بعد 13 عاما على أزمة اللجوء السوري تبدو الدول المستضيفة للاجئين السوريين قد أرهقت وبشكل بالغ اقتصاديا، حيث إن فكرة إنشاء صندوق يسعى لتوفير ظروف آمنة لعودة اللاجئين، تعد من الحلول المقبولة والممكنة لمعالجة هذه الأزمة وتخفيف أعبائها على الدول المستضيفة واللاجئين على حد سواء.
وأكد مدادحة أن تنفيذ مقترح الصندوق يحتاج إلى تحرك من الحكومة على المستوى الدولي، وقبول المجتمع الدولي بهذه الفكرة النوعية من أجل حشد التمويل اللازم لتنفيذ الصندوق على أرض الواقع، لافتا إلى أن الأزمة السورية مسألة عربية وهذا يتطلب من جامعة الدول العربية دعم هذه الفكرة لإنهاء معاناة اللاجئين أولا، وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية التي فاقمتها هذه الأزمة وتحملتها دول الجوار السوري خلال العقد الماضي.
ويشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي قد سجلت عجزا بما نسبته 51.84 % وبلغ حجمه نحو 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدر بـ20.1 مليار دولار، بحسب ما أظهر رصد كانت أجرته "الغد" لبيانات الخطة المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور أهمية وإيجابية هذا المقترح الذي يأتي في وقت تضاعف به تأثير هذه الأزمة على الدول المستضيفة، خاصة على الأردن الذي أثقل كاهل اقتصاده بشكل واضح، حيث تزايد عدد اللاجئين في المملكة بشكل واضح على مدار سنوات الأزمة ما نجم عنه كلف اقتصادية على الحكومة الأردنية. 
وتقدر أرقام رسمية عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون سوري، ويبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 660.022 ألف لاجئ.
وأشار منصور إلى أنه من المهم أن يكون هذا الصندوق أردنيا خالصا من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يمكن الاستفادة منه في اتجاهين الأول هو اتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم مع توفير البيئة الآمنة والحياة الكريمة لهم، والاتجاه الثاني المشاركة في إعادة اعمار سورية، حيث إن الأردن هو الأقرب جغرافيا ولديه الطاقات البشرية القادرة على المشاركة في ذلك، وسيكون لهذا أيضا أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني من خلال زيادة حجم الصادرات الوطنية إلى سورية وتشغيل عدد من القطاعات خاصة الإنشائية.
واتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه على إيجابية فكرة الصندوق المقترح، مشيرا إلى أنه بعد عودة العلاقة السياسية مع الدولة السورية، أصبحت مسألة عودة اللاجئين أكثر سهولة، ويمكن تحقيقها.
وبين البشير أنه إذا تمكن الصندوق من تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية، وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لهم، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مناطقهم ومنشآتهم المختلفة، سيشجع اللاجئين السوريين على اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم. 
ولفت البشير إلى أن ترجمة فكرة الصندوق على أرض الواقع تحتاج إلى اتفاق وتنسيق مع الدول المستضيفة من جانب ومع المجتمع الدولي من جانب آخر، إلى جانب أهمية العمل من قبل الحكومة على اجتذاب التمويل لتنفيذ ذلك.
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