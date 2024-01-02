صيانة الصوبات القديمة ملاذ الهاربين من ظروف المعيشة

عبد الرحمن الخوالدة

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«قديمك نديمك وقت ضيقك"، هذا لسان حال كثير من الأردنيين مع دخول أربعينية الشتاء وعودة الأجواء القارسة لتفرض نفسها من جديد، في ظل إقبال الناس على صيانة مدافئهم القديمة رغم تقادم عمر بعضها لسنوات طويلة، فالأوضاع المعيشية الصعبة لا تسمح بشراء الجديدة.أحمد أبو جبر، يقول "خلال 15 عاما أجريت صيانة للمدفأة التي أستخدمها منذ عقدين تقريبا 6 مرات على الأقل، كان آخرها الأسبوع الماضي".ويضيف الخمسيني أبو جبر "على الرغم من وضوح تردي حالة المدفأة نتيجة الاستخدام الطويل، إلا أنني أفضل صيانتها بتكلفة 10 دنانير على شراء مدفأة جديدة حاليا، إذ لا تسمح ظروفي المالية باقتناء غيرها"، مبينا أن هذه الظروف دفعته كذلك لتقليص ساعات استعمال "الصوبة" التي تقتصر على فترات الصباح والمساء فقط، مقارنة مع ساعات الاستعمال الممتدة خلال السنوات الطويلة الماضية.رب الأسرة محمد الفلاح هو الآخر، يؤكد أنه يفضل صيانة مدفأة الغاز التي قام بشرائها في العام 2013 بقيمة 120 دينارا آنذاك على اقتناء واحدة جديدة، رغم تعطل إحدى "شمعات المدفأة"، رغم أن كلفة تغيير الشمعة، إضافة إلى استبدال مفتاح المدفاة، لم تتجاوز 12 دينارا.وتابع "لو أردت شراء مدفأة جديدة، فإن ذلك يتطلب أن أنفق أكثر من ثلث الراتب الشهري، وهذا غير متاح في ظل ظروفي الراهنة وترتب بعض الالتزامات المالية لدي"، لافتا إلى أن حجم الإنفاق عادة ما يزداد خلال فصل الشتاء.أما الأرملة أم عدنان التي التقتها "الغد" في إحدى ورش الصيانة في محافظة الزرقاء، فقالت "للمرة الثانية خلال السنوات الأربع الأخيرة، اضطررت لإجراء صيانة لـ"صوبة" الكاز"، مبينة أنها جاءت إلى ورشة الصيانة لتغيير كيروسين المدفأة الذي يطلق عليه "الفتيل".وبينت أم عدنان التي تعيل 5 أبناء، أنها كانت تخطط لشراء مدفأة كهرباء خلال فصل الشتاء الحالي، إلا أن ظرفا اقتصاديا مفاجئا استجد لديها، جعلها تعدل عن خطتها والتوجه لصيانة المدفأة، مشيرة إلى أن الإنفاق على التدفئة خلال فصل الشتاء يشكل جزءا كبيرا من دخل العائلة، وهو"عبء مالي لا مفر منه".صاحب إحدى الورش المتخصصة في صيانة المدافئ وأفران الغاز محمد جلنبو، قال "هناك إقبال متزايد وواضح منذ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) على صيانة المدافئ بمختلف أنواعها مقارنة مع العامين الماضيين"، عازيا ذلك إلى الضائقة المالية لدى الكثير من المواطنين، ما يحد من قدرتهم على اقتناء مدافئ جديدة.ولفت جلنبو إلى أن الإقبال المتزايد من المواطنين على صيانة أجهزة التدفئة لديه ولدى محال القطاع هو بشكل أكبر لصيانة مدافئ الكاز، رابطا ذلك بانخفاض أسعار الكاز بعد تجميد رفع الضريبة الخاصة المفروضة من قبل الحكومة، ما شجع المواطنين على استخدام صوبات الكاز.وبحسب جلنبو، فإن تكلفة صيانة صوبة الكاز "الفوجيكا" تتراوح بين 6-12 دينارا، وذلك حسب الأجزاء التي يتم إجراء صيانة لها، لافتا إلى أن أكثر الأجزاء التي يلجأ المواطنين لصيانتها هي؛ تغيير الكيروسين "الفتيل" الذي يبلغ سعره نحو 5 دنانير، إضافة إلى مقبض التحكم الذي تقارب كلفة استبداله 4 دنانير. وفي ما يتعلق بصيانة مدفأة الغاز، أوضح جلنبو أن أغلب الأعطال التي عادة ما يقوم المواطنون بصيانتها تتمثل في شمعات الاشتعال، إلى جانب مفتاح التحكم بتشغيل وإغلاق المدفأة؛ حيث إن قيمة تغيير الشمعة الواحدة 4 دنانير، واستبدال المفتاح دينارين، مبينا أن المحال تتقاضى دينارين كأجرة على كل جزء يتم إصلاحه تضاف إلى تكلفة الأجزاء التي يتم استبدالها.يذكر أن نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه العام 2018، قد أشار إلى أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 % ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 %، وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %. وأظهر التقرير ذاته، أن المسكن والمياه والكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسرة، فيما أن النقل وحده يأخذ 17 % من إنفاقها.ويشير التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا)، وأن 33 % من إنفاقها يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة 67 % من إنفاقها.