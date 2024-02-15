ضمانات قروض بقيمة 312 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023

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قامت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام 2023 ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة بمنح الضمان لحوالي 2391 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقيمة اجمالية وصلت الى 312 مليون دينار. وتم على وجه الخصوص تقديم الضمان لحوالي 256 مشروعاً ناشئاً بقيمة 18 مليون دينار عام 2023، واستمرت الشركة بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الاردني بتمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية شهر نيسان من العام 2023، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2023 حوالي 552 شركة بقيمة تمويلات بلغت 109.4 مليون دينار. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 533 مشروعاً بقيمة تقارب 3.6 مليون دينار.كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 5736 شحنة بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب 187.7 مليون دينار خلال العام 2023، وقد وزعت الشحنات المضمونة الى 2466 شحنة تصديرية بقيمة مضمونة بلغت 187 مليون دينار اردني و3270 شحنة مبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت حوالي.8 580 الف دينار.ومن المتوقع أن يزيد عدد الشركات المستفيدة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات خلال العام 2024 خاصةً بعد ان تم بدء العمل في برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة خلال النصف الثاني من العام 2023، فقد حصلت 46 شركة صناعية أردنية مصدرة خلال العام 2023 على عدم ممانعة من إدارة الصندوق للإستفادة من البرنامج وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة في العام، يُستخدم لتغطية تكاليف التأمين بما فيها رسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.وكانت الشركة قد حققت نمواً في اجمالي ايراداتها خلال العام 2023 بنسبة 22% مقارنةً مع عام 2022، حيث وصلت هذه الايرادات الى ما قيمته 6.8مليون دينار خلال عام 2023 مقارنةً مع اجمالي ايرادات بلغت 5.6 مليون دينار تحققت خلال عام 2022.وجاء النمو المسجل في ايرادات الشركة محصلة للزيادة المسجلة في الايرادات التشغيلية التي ارتفعت من 3.1 مليون دينار خلال عام 2022 الى 3.3 مليون دينار خلال عام 2023 والزيادة المسجلة في الايرادات الاستثمارية التي ارتفعت من 1.8 مليون دينار عام 2022 الى 2.7 مليون دينار عام 2023.اما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 39.5 مليون دينار في نهاية عام 2022 الى 41.3 مليون دينار في نهاية العام 2023. في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام 2023 ما مقداره 740 مليون دينار بالمقارنة مع 715 مليون دينار في نهاية عام 2022.وقد بلغت الارباح الصافية للشركة بعد الضريبة ما مقداره 1.8مليون دينار عام 2023 بالمقارنة مع 1.2 مليون دينار تم تسجيلها عام 2022. كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الادارة للهيئة العامة عدم توزيع ارباح عن نتائج اعمال الشركة لعام 2023 ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي الثلاثين بتاريخ 26/03/2024.