ضمان القروض تواصل جهودها لدعم المشاريع والصادرات الوطنية

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قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض الضمانات لحوالي 1200 قرضاً خلال النصف الأول من العام الحالي وبقيمة تقارب 150 مليون دينار .المدير العام للشركة الدكتور محمد الجعفري، اكد ان الشركة مستمرة بجهودها في المساهمة بدعم المشاريع والصادرات من خلال تطوير برامجها وتوسيع خدماتها وحجم اعمالها، وذلك من خلال تبني افضل الممارسات العالمية في مجالها، بالاضافة الى توسعة قاعدة المستفيدين من برامجها من خلال عقد الورشات التعريفية بهذه البرامج.وبين الجعفري ان عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية النصف الأول من العام 2023 وصل الى 8855 قرضاً بقيمة مضمونة تبلغ 420.1 مليون دينار، وفيما يخص المشاريع الناشئة فقد تم منح الضمان لما يقارب 123 مشروعاً بقيمة اجمالية بلغت 6.1 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023.واوضح ان الشركة استمرت بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الاردني بتمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية نيسان 2023، حيث استفاد من البرنامج منذ اطلاقه اوائل العام 2020 ما يقارب 810 شركة وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة 700 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 154 مشروعاً بقيمة تقارب مليون دينار.وواصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية حيث قامت بمنح الضمان لحوالي 1927 شحنات تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب107 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023، موزعةً الى 962 شحنة تصديرية و965 شحنة مبيعات محلية، بحسب الدكتور الجعفري.وتوقع الجعفري ان يتم توقيع اتفاقيات ضمان صادرات اضافية عديدة ضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لتقديم الدعم لحوالي 20 شركة صناعية اضافية.من ناحية اخرى، فقد حققت الشركة الاردنية لضمان القروض نمواً في اجمالي ايراداتها خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة 21% مقارنة مع النصف الاول من عام 2022، حيث وصلت هذه الايرادات الى ما قيمته 3.320 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2023 مقارنةً مع اجمالي ايرادات بلغت2.731 مليون دينار تحققت خلال النصف الاول من عام 2022.اما مجموع حقوق الملكية فقد وصل الى 40.8 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2023، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية حزيران 2023 نحو 723 مليون دينار.الجعفري اكد ان الشركة بالاضافة الى دورها الاقتصادي الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنها تولي المسؤولية المجتمعية اهميةً خاصة حيث قامت الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي بعدة نشاطات شملت فئات المجتمع المختلفة، وانها مستمرة في توسعة هذا النشاط بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.