الأربعاء 16 آب 2023
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طرح الإصدار الخامس لفئة الخمسة دنانير للتداول (فيديو)

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5 دنانير
أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة المغفور له الملك عبد الله الاول طيب الله ثراه، اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 16 آب 2023 جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع.اضافة اعلان
وأضاف المركزي في بيان اصدره اليوم الاربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.
 
وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس.  
وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول، وبذلك يكون البنك المركزي قد أتم طرح جميع الفئات (الدينار، الخمسة دنانير، العشرة دنانير، العشرين دينار والخمسين دينار) من الإصدار الخامس في التداول.


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