 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طرح عطاءين خاصين بالطاقة الشمسية لـ100 بلدية في المملكة

ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)
ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن طرح عطاءين ضمن مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لـ100 بلدية في المملكة.


وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، يتعلق العطاء الأول بشراء خدمات إقامة وتنظيم الفعاليات والجلسات لمشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية, والثاني لتصميم وتقديم برامج تدريب متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لموظفي البلديات المستفيدة من المشروع.

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وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاءين إلكترونيا ويستمر لغاية يوم الاثنين 8 تموز الحالي، فيما حدد أخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الإيميل  [email protected]   يوم 11 تموز الحالي، واخر موعد لتقديم العروض الاثنين 22 تموز.

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