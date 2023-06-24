طلب ضعيف على الأضاحي .. "البلدي" وصل إلى 220 دينارًا و"الروماني" يستفيد من شُح "السوداني"

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لا يزال الطلب على أضاحي عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الأربعاء المقبل، ضعيفًا بحسب رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية، زعل الكواليت.وقال الكواليت لـ"الغد" إن سعر كيلو البلدي القائم، وصل إلى 4.5 دينار، بمعدل يتراوح ما بين 170- 220 دينارًا للخروف الكامل، مقابل 5.25 دينار للكيلو العام الماضي، وفرق 30 دينارًا لكامل الأضحية.ولفت إلى ارتفاع سعر الأضحية الرومانية والتي تراوحت للخروف القائم بين 160- 210 دنانير، بواقع 4 دنانير للكيلو عن 3.5 دينار العام الماضي.وبين أن ارتفاع أسعار الروماني ناتجة عن زيادة الطلب عليه خليجيًا بعد توقف صادرات السودان من الأغنام مؤخرًا إثر الأزمة التي تعاني منها.وذكر الكواليت أنه حتى لو ارتفع الطب على الأضاحي في الأيام القليلة المقبلة لن يكون بحجم المتوقع بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.