السبت 19 آب 2023
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طلب قوي على الدينار في شركات الصرافة

دنانير أردنية
دنانير
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب ملحوظ وقوي على الدينار عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي بالمملكة وحوالات المغتربين العاملين بالخارج.اضافة اعلان
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا المنصب الثاني لرئيس الغرفة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة تشهد حركة سياحية قوية من مختلف دول العالم، ما أسهم في ارتفاع الطلب على الدينار وزيادة العرض من مختلف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي.
وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 50.1 بالمئة، ليبلغ 4.238 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح القادمين للمملكة.
وأشار إلى أهمية زيادة نشاط الحركة السياحية في تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، كالنقل والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، متوقعا أن يستمر الطلب على الدينار بهذه الوتيرة حتى نهاية الصيف، وذلك مع استمرار النشاط السياحي وبقاء المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في المملكة.
وبلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.6838 مليار دولار، مقابل 1.6898 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي2022.
كما أكد سلطان، أن قطاع الصرافة بالأردن شهد تطورا كبيرا على السنوات الماضية من حيث الخدمات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركات العاملة بالقطاع تعتبر وطنية وتضع المصلحة العامة والاقتصاد الوطني بقيمة أولوياتها.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته الحصيفة في الحفاظ على السياسة النقدية بالمملكة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا وجود تواصل مستمر بين الغرفة والبنك المركزي، والسعي دائما لحل أي مشاكل وتحديات تواجه القطاع.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة، موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.-(بترا)
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