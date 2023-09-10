الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طيران "ايزي جيت" يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة

طيران "ايزي جيت" يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة
طيران "ايزي جيت" يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة
أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عن بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن تسيير 4 خطوط جديدة للمملكة، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.
وأوضح، أن الخطوط الجديدة التي ستبدأ القدوم للأردن في الموسم الشتوي (تشرين الثاني - آذار)، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية.
وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.
وأكد عربيات، الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران وما يحققه من إيرادات تصل إلى الخزينة، عبر ضريبة المبيعات من الفنادق والمطاعم والمتاجر في المناطق السياحية، ومساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.
-- (بترا)

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

دراسة جدوى لتشغيل خط سككي لنقل الركاب بين الزرقاء ومطار الملكة علياء منذ19 ساعة

أرشيفية

التجارة الإلكترونية.. انتشار دون الطموح وغياب التشريعات أبرز المعيقات منذ19 ساعة

زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %

زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 % 09 أيلول 2023

الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للواردات

الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للمستوردات 09 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ4 ساعة
غرفة صناعة عمان

4.739 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر

منذ6 ساعة
دائرة مراقبة الشركات

18 % تباطؤ في نمو رؤوس أموال الشركات

منذ19 ساعة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

منذ 19 عاما.. الربط الكهربائي مع العراق "خلال شهرين"

منذ19 ساعة
"مؤتة" تكرم "الإسكان" لدعمه جائزة الريادة والابتكار

"مؤتة" تكرم "الإسكان" لدعمه جائزة الريادة والابتكار

منذ19 ساعة
البنك العربي

"العربي" يدعم نشاطا تعليميا للأطفال حول ندرة المياه

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 