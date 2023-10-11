الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إلغاء حجوزات الرحلات المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية

عدوان الاحتلال يضعف الموسم السياحي

Untitled-1
جسر الملك حسين
 مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت حجوزات السياحة الوافدة إلى المملكة تتجه إلى الإلغاء أحيانا والتأجيل في أحيان أخرى.اضافة اعلان
من المؤكد أن الاردن ليس بمعزل عن محيطه، فالوضع القائم في الإقليم وتحديدا الحرب على غزة تؤثر على توجهات السائح.
وقال مصدر سياحي مطلع إنه تم الغاء وتأجيل عدد من الحجوزات والرحلات المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى وبدء القصف الأعمى على قطاع غزة.
وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحرب على غزة آثرت على تراجع اعداد السياح الوافدين الى الأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة قامت بمخاطبة مكاتبها في الخارج بالإضافة الى وكلاء السياحة والسفر بمختلف دول العالم لبث رسائل تطمينية تؤكد أن الوضع في المملكة مستقر ولا يوجد داع للقلق.
وحصلت الغد على نسخة من الرسالة التي جاء فيها: "في ظل الظروف المحيطة في غزة نطمئن العالم ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين حول العالم ان الاوضاع في الأردن مطمئنة وان المملكة وجهة سياحة آمنة.
عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود خصاونة قال إن الاردن ليس بمعزل عن الوضع الموجود في الشرق الاوسط وخاصة الحرب على غزة. مؤكدا ان البرامج السياحية في الأردن تنقسم الى قسمين الاول الأردن فقط والثاني البرامج المشتركة بين الأردن والاراضي الفلسطينية وهي التي تأثرت بشكل كبير.
واشار الى ان البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة الغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة.
واضاف الخصاونة انه لم يتم إلغاء أي من البرامج السياحية للأردن، ولكن هنالك تساؤلات من قبل وكلائنا في الخارج والزبائن والمجتمعات الخارجية فيما يخص الوضع الامني والاستقرار من عدمه وهل هنالك اغلاق للمطارات ام لا؟ لافتا إلى أن "هذا دورنا في التأكيد على ان الأردن لا يوجد فيه اي مشاكل او اضطرابات وان البلد آمن سياحيا وسياسيا.
وبين ان الرحلات الى الأردن قائمة وان البرامج السياحية مستمرة ولا توجد مخاوف.
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن أكثر الحجوزات التي تم الغاؤها هي القادمة من اميركا وكندا واستراليا وشرق آسيا، نظرا لربط برنامجهم السياحي بين الأردن وفلسطين المحتلة.
وبين ان العدوان الاسرائيلي على غزة ضرب الموسم السياحي في الصميم.
وقال صاحب شركة سياحة وسفر نبيه ريال ان الحجوزات بدأت تتراجع وتتأجل منذ بدء العدوان الدموي على قطاع غزة.
وأكد ريال وجود إلغاء للحجوزات وأن القطاع السياحي سيشهد تراجعا إذا ما استمر العدوان على غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
آثار القصف الوحشي الذي خلفه طيران الاحتلال في غزة أمس - (وكالات)

وحشية الاحتلال والتحركات الأميركية تفاقمان مخاوف ارتفاع أسعار النفط

منذ1 ساعة
حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط - (أرشيفية)

غاز الاحتلال.. الانقطاع يزيد الكلف ولا يمس أمن الطاقة

منذ1 ساعة
Untitled-1

538 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني.. منصات التواصل الاجتماعي تتحيز للاحتلال

منذ1 ساعة
Untitled-1

إقبال كبير على الجناح الأردني في "إكسبو الدوحة"

منذ2 ساعة
تعبيرية

ارتفاع التضخم %2.31

منذ2 ساعة
العلم الأردني

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.85% لشهر آب

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ2 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 