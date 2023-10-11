عدوان الاحتلال يضعف الموسم السياحي

محمد أبو الغنم

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مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت حجوزات السياحة الوافدة إلى المملكة تتجه إلى الإلغاء أحيانا والتأجيل في أحيان أخرى.من المؤكد أن الاردن ليس بمعزل عن محيطه، فالوضع القائم في الإقليم وتحديدا الحرب على غزة تؤثر على توجهات السائح.وقال مصدر سياحي مطلع إنه تم الغاء وتأجيل عدد من الحجوزات والرحلات المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى وبدء القصف الأعمى على قطاع غزة.وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحرب على غزة آثرت على تراجع اعداد السياح الوافدين الى الأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة قامت بمخاطبة مكاتبها في الخارج بالإضافة الى وكلاء السياحة والسفر بمختلف دول العالم لبث رسائل تطمينية تؤكد أن الوضع في المملكة مستقر ولا يوجد داع للقلق.وحصلت الغد على نسخة من الرسالة التي جاء فيها: "في ظل الظروف المحيطة في غزة نطمئن العالم ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين حول العالم ان الاوضاع في الأردن مطمئنة وان المملكة وجهة سياحة آمنة.عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود خصاونة قال إن الاردن ليس بمعزل عن الوضع الموجود في الشرق الاوسط وخاصة الحرب على غزة. مؤكدا ان البرامج السياحية في الأردن تنقسم الى قسمين الاول الأردن فقط والثاني البرامج المشتركة بين الأردن والاراضي الفلسطينية وهي التي تأثرت بشكل كبير.واشار الى ان البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة الغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة.واضاف الخصاونة انه لم يتم إلغاء أي من البرامج السياحية للأردن، ولكن هنالك تساؤلات من قبل وكلائنا في الخارج والزبائن والمجتمعات الخارجية فيما يخص الوضع الامني والاستقرار من عدمه وهل هنالك اغلاق للمطارات ام لا؟ لافتا إلى أن "هذا دورنا في التأكيد على ان الأردن لا يوجد فيه اي مشاكل او اضطرابات وان البلد آمن سياحيا وسياسيا.وبين ان الرحلات الى الأردن قائمة وان البرامج السياحية مستمرة ولا توجد مخاوف.من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن أكثر الحجوزات التي تم الغاؤها هي القادمة من اميركا وكندا واستراليا وشرق آسيا، نظرا لربط برنامجهم السياحي بين الأردن وفلسطين المحتلة.وبين ان العدوان الاسرائيلي على غزة ضرب الموسم السياحي في الصميم.وقال صاحب شركة سياحة وسفر نبيه ريال ان الحجوزات بدأت تتراجع وتتأجل منذ بدء العدوان الدموي على قطاع غزة.وأكد ريال وجود إلغاء للحجوزات وأن القطاع السياحي سيشهد تراجعا إذا ما استمر العدوان على غزة.