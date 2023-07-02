الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

عطلة العيد تنعش المطاعم السياحية

أحد المطاعم السياحية في عمان - (أرشيفية)
أحد المطاعم السياحية في عمان - (أرشيفية)
 انتعش الطلب على المطاعم السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب عاملين في القطاع.
وقال عضو جمعية المطاعم ومقرر لجنة السياحة في مجلس النواب النائب سالم العمري ان "الحركة السياحية التي شهدتها المطاعم جيدة خلال عطلة العيد".اضافة اعلان
وأكد العمري أن الحركة السياحية خلال عطلة العيد كانت ملحوظة تزامنا مع عودة المغتربين إلى الأردن.
وأضاف "المطاعم السياحية شهدت إقبالا واضحا من المواطنين الذين استغلوا عطلة العيد لإمضاء أوقاتهم العائلية".
وأشار العمري إلى أن المطاعم السياحية استقبلت خلال عطلة العيد والفترة التي سبقتها عددا كبيرا من سياح المملكة من الأجانب.
ورجح العمري أن يكون الموسم السياحي الجاري الذي تشهده المملكة جيد ومبشر من خلال الأرقام الذي يسجلها القطاع السياحي بشكل عام منذ بداية العام.
وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي إن "الحركة السياحية كانت جيدة خلال عطلة العيد".
وأكد مرعي أنه خلال فترة العيد شهد قطاع المطاعم السياحية بمختلف مناطق المملكة نشاطا ملحوظا جراء قدوم عطلة العيد في فصل الصيف وبعد الانتهاء من دوام المدارس والجامعات.
وأشار إلى أن مناطق الشمال شهدت إقبالا ملحوظا خلال عطلة العيد.
ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يصل إلى 1160 مطعما موزعة في أنحاء المملكة كافة باستثناء العقبة ومن جميع الفئات والتصنيفات.
ويذكر ان نسبة تشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم السياحية يصل إلى 80 % من نسبة العمالة التي تبلغ نحو 25 ألف عامل في هذا القطاع.
واتفق مدير مطعم سياحي خالد نصار مع سابقيه في الرأي حول نشاط الحركة السياحية على المطاعم خلال عطلة العيد ومع قدوم المغتربين.
وأكد نصار أن الإقبال منذ النصف الأول من الشهر الماضي نشط وارتفعت وتيرة الإقبال خلال عطلة العيد لتصل الى مستوى قوي.
وأضاف "الإقبال على المطاعم السياحية واضح من المواطنين والمغتربين إضافة إلى السياح الأجانب".
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الأحد منذ10 ساعة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

الضمان تدعو المنشآت والأفراد لتسديد المديونية المترتبة عليهم منذ11 ساعة

البنك الدولي

9.30 مليون دولار إضافية لمشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن من البنك الدولي منذ14 ساعة

ذهب

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة مراقبة الشركات

5 % نمو الشركات المسجلة في النصف الأول

منذ4 ساعة
جانب من اجتماع الهيئة العامة للصندوق - (الغد)

صندوق الحسين للإبداع يصدر تقريره السنوي وينتخب مجلس إدارة جديدا

منذ4 ساعة
مدخل مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن -(أرشيفية)

"النقد الدولي" يدعو الأردن إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية

منذ4 ساعة
أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)

بعد تخفيض الديزل.. رفع سعر طن الطحين الموحد 5 دنانير

منذ4 ساعة
أحد الروبوتات المسخرة لخدمة الحجاج في مكة - (أرشيفية)

التكنولوجيا في موسم الحج.. تحسين للتجربة وتسهيل لأداء المناسك

منذ4 ساعة
محطة محروقات

رفض 8 طلبات لإقامة محطات محروقات في أيار

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 