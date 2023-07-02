عطلة العيد تنعش المطاعم السياحية

محمد أبو الغنم

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انتعش الطلب على المطاعم السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب عاملين في القطاع.وقال عضو جمعية المطاعم ومقرر لجنة السياحة في مجلس النواب النائب سالم العمري ان "الحركة السياحية التي شهدتها المطاعم جيدة خلال عطلة العيد".وأكد العمري أن الحركة السياحية خلال عطلة العيد كانت ملحوظة تزامنا مع عودة المغتربين إلى الأردن.وأضاف "المطاعم السياحية شهدت إقبالا واضحا من المواطنين الذين استغلوا عطلة العيد لإمضاء أوقاتهم العائلية".وأشار العمري إلى أن المطاعم السياحية استقبلت خلال عطلة العيد والفترة التي سبقتها عددا كبيرا من سياح المملكة من الأجانب.ورجح العمري أن يكون الموسم السياحي الجاري الذي تشهده المملكة جيد ومبشر من خلال الأرقام الذي يسجلها القطاع السياحي بشكل عام منذ بداية العام.وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي إن "الحركة السياحية كانت جيدة خلال عطلة العيد".وأكد مرعي أنه خلال فترة العيد شهد قطاع المطاعم السياحية بمختلف مناطق المملكة نشاطا ملحوظا جراء قدوم عطلة العيد في فصل الصيف وبعد الانتهاء من دوام المدارس والجامعات.وأشار إلى أن مناطق الشمال شهدت إقبالا ملحوظا خلال عطلة العيد.ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يصل إلى 1160 مطعما موزعة في أنحاء المملكة كافة باستثناء العقبة ومن جميع الفئات والتصنيفات.ويذكر ان نسبة تشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم السياحية يصل إلى 80 % من نسبة العمالة التي تبلغ نحو 25 ألف عامل في هذا القطاع.واتفق مدير مطعم سياحي خالد نصار مع سابقيه في الرأي حول نشاط الحركة السياحية على المطاعم خلال عطلة العيد ومع قدوم المغتربين.وأكد نصار أن الإقبال منذ النصف الأول من الشهر الماضي نشط وارتفعت وتيرة الإقبال خلال عطلة العيد لتصل الى مستوى قوي.وأضاف "الإقبال على المطاعم السياحية واضح من المواطنين والمغتربين إضافة إلى السياح الأجانب".