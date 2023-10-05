علان: أسعار الألبسة الشتوية مقاربة للموسم الماضي

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يستعد قطاع الألبسة لموسم فصل الشتاء مع وصول معظم البضائع المستوردة من الألبسة والتي تأتي من أسواق متعددة منها الصين وتركيا والفيتنام والبنغال، وفق نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان.وقال علان في تصريح لـ"المملكة" إن الأسعار للموسم الحالي ستكون مقاربة للموسم الماضي، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين ستطرح معظم محال الألبسة بضائع فصل الشتاء.ودعا علان مع دخول موسم الشتاء لمساواة المعاملة بين البضائع التي تباع بشكل تقليدية والتي تأتي من خلال الطرود البريدية.ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تموز الماضي للعام الحالي إلى حوالي 783 مليون دينار، مقابل 857 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي،ويشمل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويضم 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.