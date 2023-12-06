الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

علوش: الأردن استورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش
رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش
بلغ مجموع استيراد الأردن من الأجهزة اللوحية "تابلت" 175 ألف جهاز، بقيمة 16 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن شهد زيادة ملحوظة في استيراد أجهزة التابلت خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تم استيراد نحو 91 ألف تابلت بقيمة تتجاوز 12 مليون دينار.اضافة اعلان
وبين أن الأردن استورد نحو 30 ألف جهاز بقيمة تقارب 2 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، و54 ألف جهاز بقيمة تجاوزت 1.9 مليون دينار في الربع الثاني.
وأوضح أن الارتفاع في الربع الثالث يعتبر دليلاً على تغير اتجاهات الاستهلاك والتفضيلات التكنولوجية في السوق الأردنية، ما يشير إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلكين نحو الأجهزة اللوحية، لافتا إلى ان هذا التغير يمكن أن يكون بسبب هبوط متوسط سعر الجهاز اللوحي الذي يبحث عنه المستهلك من حوالي 300 دينار - 80 دينارا.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تلتقي السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر

السقاف: نرحب باستثمارات الشركات الأيرلندية في الأردن

منذ 20 دقيقة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تدعو أصحاب الشركات للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

منذ1 ساعة
البطالة

الإحصاءات: 22.3% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2023

منذ2 ساعة
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)

جمعية رجال الأعمال تقترح حزمة إجراءات فورية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة

منذ2 ساعة
b759a61d-ذهب

انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا

منذ4 ساعة
وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 