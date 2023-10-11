غاز الاحتلال.. الانقطاع يزيد الكلف ولا يمس أمن الطاقة

رهام زيدان

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انقطاع توريد الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد سيناريوهات الآثار السلبية لحرب المحتل على قطاع غزة.وفي حال وقوع هذا السيناريو، فإن أمن الطاقة محليا لن يمس، لكنه سيزيد الكلف التشغيلية، بحسب حبراء.خبراء طاقة أشاروا إلى أن الأردن ما يزال يمتلك بديلا مهما، لكنه قد يكون بكلفة أعلى وهو خط الغاز العربي أو السفينة العائمة المستأجرة في العقبة والتي قد تؤمن شحنات غاز مسال فورية لكن بأسعار مرتفعة.وأعلنت شركة شيفرون الأميركية الاثنين الماضي عن تعليق الانتاج في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك تلبية لتعليمات من حكومة الاحتلال خوفاً من تعرضه للقصف بعد عملية "طوفان الاقصى".وجاءت علمية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي قال إن حقل ليفاثيان الذي يزود الأردن بالغاز يقع بالقرب من ميناء حيفا، بينما يزود حقل تمار شركتي البوتاس والرومين.وأوضح الشوبكي أن "الأردن ما يزال يمتلك بديلا مهما، لكنه قد يكون بكلفة أعلى وهو خط الغاز العربي الذي يصل ما بين الأردن ومصر، إلا أنه لا تتوفر لدى مصر كميات كافية للتصدير في ظل تراجع انتاج الغاز لديها".ورأى أن الخيار الأمثل أمام الأردن في حال انقطاع غاز الاحتلال هو السفينة العائمة المستأجرة في العقبة والتي قد تؤمن للأردن شحنات غاز مسال فورية لكن بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر الوحدة الحرارية الآن في الأسواق العالمية الى 25 دولار في العقود طويلة الاجل. ورغم ذلك يبقى هذا الخيار الأفضل وهو افضل من استخدام الديزل او زيت الوقود.وبين أن كل محطة كهرباء في الأردن تعمل على الغاز يجب ان تكون لديها خزانات وقود ممتلئة في حال الطوارئ لاستخدامها اذا ما انقطع الغاز بشكل مفاجئ، ما يؤكد عدم وجود أي مشاكل في حال انقطاع غاز الاحتلال عن الأردن.وحاولت الغد الحصول على رأي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لكنها فضلت عدم التعليق على الموضوع.من جهته، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن أنسب البدائل هو التواصل مع الجانب المصري حيث إن هناك كميات تعويضية وكميات متفق على سعرها في حال توفر امكانية التزويد من مصر.ويدعم ذلك، بحسب الدرادكة، اعتدال الطقس والأحمال، ما يقلل من الطلب على الغاز صيفا في مصر، الأمر الذي يمكن أن يعزز إمكانية سد النقص في الأردن إن حصل.وكبديل آخر، على الكهرباء الوطنية ان تعتمد خطة طارئة لتوفير الغاز من السوق الآني "Spot Market خلال فترة استغلال احتياطي الغاز السائل في الباخرة العائمة، بحسب الدرادكة، مضيفا "إذا لم يكن هناك احتياطي غاز في الباخرة العائمة يجب العمل سريعا على شراء شحنة غاز من السوق الآني.وبحسب الدرادكة، يمكن التأكد من جاهزية محطة العطارات واجراء الصيانات الوقائية لضمان عدم حدوث اي عطل في الظروف الطارئة مع التأكد من توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد.من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه وفي حال الوصول إلى مرحلة انقطاع الغاز الطبيعي القادم عبر الاتفاقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يشكل المساهم الأكبر في توليد الكهرباء حاليا، فإن البدائل المتاحة ستكون زيادة الطلب على الغاز المصري.ومن الخيارات الأخرى، وفقا لحياصات، استيراد الغاز المسال عبر العقبة أو العودة إلى الاعتماد بنسب أعلى على الوقود الثقيل والديزل وهي خيارات سترفع من كلف تأمين الطاقة على الاقتصاد الوطني ما يعيدنا إلى مربع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، المستورد الوحيد لوقود التوليد.وبين حياصات إن الحكومة عملت في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الطاقة بموجب استراتيجية القطاع وهي مصادر كافية في الظروف الطارئة مثل التي تشهدها المنطقة حاليا غير أن هذه المصادر ستكون بكلف أعلى مقابل استخدام الغاز الطبيعي عبر الأنابيب.ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعب، فيما يستورد الأردن الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالدرجة الأولى ومن مصر عبر خط الغاز العربي، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد بحرا من خلال العقبة وبعض الانتاج المحلي المحدود.وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعب يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.