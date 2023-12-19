غرفة تجارة اربد: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الاردن واندونيسيا

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اربد – الغد - بحثت غرفة تجارة إربد مع وفد من رجال الاعمال الإندونيسيين بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التجارة الإندونيسية والملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية لدى الأردن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين وتطويره.وقال رئيس الغرفة بالإنابة محمود الرشدان إن الأردن يرتبط بعلاقات تجارية مع أندونيسيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى مليار دولار ، معربا عن امله بتعزيزه ورفع قيمته مستقبلا بمزيد من التعاون بين القطاعين التجاريين في البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.ولفت الرشدان بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة زيد شقيرات وايمن الغزاوي ورائد القرعان الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح اندونيسيا بفارق 200 مليون دولار من حجم التجارة البينية بينهما والبالغة حوالي مليار دولار.ولفت إلى أن أبرز الصادرات الأردنية لأندونيسيا تتمثل بزيت الزيتون والألمنيوم والبوتاس والفوسفات والأثاث الخشبي والبلاط فيما يستورد الأردن من أندونيسيا الزيوت النباتية والأسماك والبن والبهارات والأخشاب والورق.واوضح الرشدان ان انتاج الاردن من الثروة السمكية لا يتجاوز 5 %من حجم الاستهلاك ما يعني اهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال بأصناف واسعار منافسة وتشجيعية.وأكد على أهمية ايجاد شراكات بين الشركات الاندونيسية والأردنية ، مبينا استعداد الغرفة لتسهيل وإنجاح هذه الفكرة وتسهيل مهمة أي مستثمر يرغب بالاستثمار في الأردن أو ينوي بناء شراكات مع شركات أردنية، مؤكدا اهمية اقامة المعارض الإندونيسية لمختلف القطاعات التجارية كما يحدث في الدول الاخرى حتى يتمكن المستثمر الاردني من زيارة تلك المعارض وعقد اتفاقيات لاستيراد من إندونيسيا.واشاد بمواقف إندونيسيا الداعمة لمواقف الاردن اتجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسبل ايجاد فرص السلام في المنطقة القائمة على اساس منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع بإقامة دولته على ارضه وترابه مشيرا الى ان القتل والدمار لا يصنع سلاما وان اصحاب الحق والشرعية سينتصرون طال الزمن او قصر.وثمن الرشدان موقف الاردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتامين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع .واكد ان الموقف الاردني على كافة المستويات كان متقدما ومبادرا وشجاعا وصلبا في نصرة الشعب الفلسطيني على كامل الارض الفلسطينية وفي قطاع غزة.من جانبهما اكد مدير الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة الإندونيسية اقشاميل خير والملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية بعمان الفان امير الدين عن تطلع بلادهما الى توسيع وتطوير التجارة البينية القائمة بين البلدين الصديقين انطلاقا من متانة العلاقات التاريخية التي تربطهما ومواقفهما المشتركة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.واكدا رفض حكومة بلدهما للعدوان الاسرائيلي على غزة وشددا على ضرورة وقفها بأسرع وقت وتمكين المساعدات الانسانية من الوصول الى غزة.واعربا عن استعدادهما لنقل ما شاهدوه واطلعوا عليه من فرص استثمارية واعدة في اربد لرجال الاعمال الإندونيسيين والعمل المشترك على اقامة العديد من المعارض المتخصصة بينهما وتبادل الزيارات بهدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما في اكثر من قطاع تجاري وصناعي.ووصفا الاردن بانه من اكثر الدول استقرارا وامانا وهو ما يخدم توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الإندونيسيين بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة مع نظرائهم في الاردن عموما وفي اربد خصوصا.وقرا الحضور الفاتحة على ارواح الشهداء في قطاع غزة وعموم فلسطين.