الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غرفة تجارة اربد: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الاردن واندونيسيا

الأردن وإندونيسيا
الأردن وإندونيسيا
اربد – الغد - بحثت غرفة تجارة إربد مع وفد من رجال الاعمال الإندونيسيين بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التجارة الإندونيسية والملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية  لدى الأردن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين وتطويره.اضافة اعلان
وقال رئيس الغرفة بالإنابة محمود الرشدان إن الأردن يرتبط بعلاقات تجارية مع أندونيسيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى مليار دولار ، معربا عن امله بتعزيزه ورفع قيمته مستقبلا بمزيد من التعاون بين القطاعين التجاريين في البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
ولفت الرشدان بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة زيد شقيرات وايمن الغزاوي ورائد القرعان الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح اندونيسيا بفارق 200 مليون دولار من حجم التجارة البينية بينهما والبالغة حوالي مليار دولار.
ولفت إلى أن أبرز الصادرات الأردنية لأندونيسيا تتمثل بزيت الزيتون والألمنيوم والبوتاس والفوسفات والأثاث الخشبي والبلاط فيما يستورد الأردن من أندونيسيا الزيوت النباتية والأسماك والبن والبهارات والأخشاب والورق.
واوضح الرشدان ان انتاج الاردن من الثروة السمكية لا يتجاوز 5 %من حجم الاستهلاك ما يعني اهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال بأصناف واسعار منافسة وتشجيعية.
وأكد على أهمية ايجاد شراكات بين الشركات الاندونيسية والأردنية ، مبينا  استعداد الغرفة لتسهيل وإنجاح هذه الفكرة وتسهيل مهمة أي مستثمر يرغب بالاستثمار في الأردن أو ينوي بناء شراكات مع شركات أردنية، مؤكدا اهمية اقامة المعارض الإندونيسية لمختلف القطاعات التجارية كما يحدث في الدول الاخرى حتى يتمكن المستثمر الاردني من زيارة تلك المعارض وعقد اتفاقيات لاستيراد من إندونيسيا.
واشاد بمواقف إندونيسيا الداعمة لمواقف الاردن اتجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسبل ايجاد فرص السلام في المنطقة القائمة على اساس منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع بإقامة دولته على ارضه وترابه مشيرا الى ان القتل والدمار لا يصنع سلاما وان اصحاب الحق والشرعية سينتصرون طال الزمن او قصر.
وثمن الرشدان موقف الاردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتامين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع .
واكد  ان الموقف الاردني على كافة المستويات كان متقدما ومبادرا وشجاعا وصلبا في نصرة الشعب الفلسطيني على كامل الارض الفلسطينية وفي قطاع غزة. 
من جانبهما اكد مدير الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة الإندونيسية اقشاميل خير  والملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية بعمان الفان امير الدين عن تطلع بلادهما الى توسيع وتطوير التجارة البينية القائمة بين البلدين الصديقين انطلاقا من متانة العلاقات التاريخية التي تربطهما ومواقفهما المشتركة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
واكدا رفض حكومة بلدهما للعدوان الاسرائيلي على غزة وشددا على ضرورة وقفها بأسرع وقت وتمكين المساعدات الانسانية من الوصول الى غزة.
واعربا عن استعدادهما لنقل ما شاهدوه واطلعوا عليه من فرص استثمارية واعدة في اربد لرجال الاعمال الإندونيسيين والعمل المشترك على اقامة العديد من المعارض المتخصصة بينهما وتبادل الزيارات بهدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما في اكثر من قطاع تجاري وصناعي.
ووصفا الاردن بانه من اكثر الدول استقرارا وامانا وهو ما يخدم توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الإندونيسيين بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة مع نظرائهم في الاردن عموما وفي اربد خصوصا.
وقرا الحضور الفاتحة على ارواح الشهداء في قطاع غزة وعموم فلسطين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
main_image6326227a48e16

الأردن: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة

منذ2 ساعة
شخص يبحث عن عمل - (تعبيرية) 1

البنك الدولي: التحدي الرئيسي للأردن هو خلق فرص العمل

منذ3 ساعة
39.5 دينار سعر الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب في الأردن

منذ5 ساعة
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي

النفط يواصل الارتفاع بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

منذ8 ساعة
إحدى محطات جوبترول

جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

منذ23 ساعة
مع دعوات اضراب جديد لم ينفذ.. الأردنيون يدركون الطرق الأنسب لدعم غزة

مع دعوات اضراب جديد لم ينفذ.. الأردنيون يدركون الطرق الأنسب لدعم غزة

18 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ19 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 