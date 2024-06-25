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غرفة تجارة عمان تطلق حملة لاغاثة شمال قطاع غزة

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غرفة تجارة عمان

أعلنت غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إطلاقها حملة " لبيك يا غزة"، لدعم الأهل في شمال القطاع لمواجهة المجاعة، بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ومنع دولة الاحتلال أدخال المساعدات الأنسانية والمواد الغذائية.

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وبموجب الحملة سيتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، توفير وجبات طعام جاهزة يتم اعدادها وطهيها في شمال قطاع غزة، الى جانب توزيع مادة الخبز والمياه الصالحة للشرب.


واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن  الحملة مدعومة من تجار العاصمة عمان أعضاء الهيئة العامة للغرفة، وتأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي  يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف  الصعد  لحشد الدعم الدولي لايصال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع بكل السبل الممكنة.


وقال الحاج توفيق في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة هي استمرار لحملات سابقة للقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان شملت توفير أدوية ومستلزمات طبية وأغذية والبسة وغيرها من المواد التي يحتاجها أهالي القطاع، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.


وأضاف ان التنسيق مستمر مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لإرسال كميات كبيرة من الطرود التي تحتوي على مواد غذائية ومواد أساسية والبسة، لافتاً الى ان ذلك اقل واجب يمكن تقديمه لأهالي شمال قطاع غزة، الذين يواجهون مجاعة حقيقية.


ودعا أعضاء الهيئة العامة للغرفة ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، إلى المبادرة والتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لتقديم الدعم لأهالي شمال قطاع غزة، كجزء من الواجب، لوقف تفاقم الكارثة الانسانية التي يتعرضون لها واستمرار امدادهم بالمساعدات الانسانية،  مبينا أن الجهات التي تتعاقد معها الهيئة داخل القطاع  لتوزيع المساعدات واعداد الوجبات وغيرها هي جهات موثوقة.


وثمّن الحاج توفيق باسم مجلس إدارة الغرفة واعضاء الهيئة العامة، عالياً الحراك الدبلوماسي الدولي الذي يقوده جلالة الملك، لوقف العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.


كما أشاد الحاج توفيق  بالجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في تقديم وايصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى الاشقاء في قطاع غزة، مؤكدا ان الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى السند الدائم والنصير الأول للقضية الفلسطينية.


ويشار الى ان غرفة تجارة عمان خصصت الارقام التالية (0795524720 ) هاتفيا او من خلال الواتس آب ، او الهاتف الارضي 5666151  خلال ساعات الدوام الرسمي، للاجابة عن اي استفسارات من قبل اعضاء الهيئة العامة ).


وتدعوا الغرفة اعضاء الهيئة العامة ونقابات وجمعيات اصحاب العمل الراغبين بالمساهمة بالحملة ارسال تبرعاتهم مباشرة الى حساب الهيئة البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

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