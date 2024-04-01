غرف الصناعة و"الملكية الأردنية" يبحثان تعزيز التعاون لشحن المنتجات الوطنية

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.‏وأضاف الجغبير خلال لقاء الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، الأحد، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، أن غرف الصناعة تتطلع إلى أن تكون الملكية الأردنية سفيرة للمنتجات الصناعية الأردنية، من خلال تواجدها على متن طائراتها، وكذلك أن تساهم في نقل المنتجات الأردنية من خلال الشحن عبر أسطولها الجوي إلى مختلف دول العالم.من جهته أشار المجالي إلى أن الشركة حريصة على إعطاء المنتجات الأردنية الأولوية في كافة مشترياتها وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها على خطوطها، موضحا أن معظم الخدمات التي تقدمها الملكية هي من منشأ أردني.وفيما يتعلق بعملية شحن المنتجات الأردنية، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات، لتمكينها من تقديم أسعار منافسة لشحن المنتجات والبضائع.يذكر أن غرفة صناعة عمان قد وقعت اتفاقية خصومات مع شركة الملكية الأردنية، تتضمن منح خصومات ‏وامتيازات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة بالإضافة إلى الهيئة العامة للغرفة.