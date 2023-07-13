فرصة استثمارية لإعادة تدوير نفايات النسيج بمليوني دولار

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يقوم مشروع التدوير الكيميائي المدرج على منصة "استثمر في الأردن" على إعادة التدوير لمعالجة جميع نفايات النسيج من خلال استخدام طريقة إعادة التدوير الكيميائي، وتحويل نفايات النسيج إلى خيوط يمكن استخدامها في مصانع الحياكة داخل المنطقة الصناعية.واقترحت المنصة اقامة المشروع في مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد، والتي تعد موطنا للعديد من شركات تصنيع الملابس بحجم استثمار متوقع 2 مليون دولار أميركي وبفترة استرداد 6 سنوات.ويتطلب إنشاء مركز إعادة التدوير المشترك استثمارا رأسماليا أوليا مرتفعا نسبيا، كما يمكن تقاسم تكاليفه بين الشركات المشاركة في مركز إعادة التدوير، ما يقلل التكلفة الأولية على الشركات المعنية، كما سيقلل من تكاليف المواد الخام المستخدمة من قبل مصنعي الملابس ويحسن كفاءة إنتاجهم، بالإضافة إلى تقليل التأثير البيئي وتقليل الاعتماد على مكاب النفايات.ويهدف المشروع إلى تقليل تكاليف خدمات جمع ومعالجة نفايات النسيج، وتوفير مصدر دخل جديد للمصنعين من مبيعات الخيوط المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة الإنتاج للمصنعين باستخدام الخيوط المعاد تدويرها.كما يهدف إلى تحسين رضا العملاء نتيجة التوافق مع المتطلبات البيئية, وتحسين التعاون بين القطاعات المختلفة من خلال إعادة التدوير المشتركة, وتقليل استهلاك المواد الخام بسبب استخدام الخيوط المعاد تدويرها, وتقليل كمية المواد التي يتم التخلص منها كنفايات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مراكز إعادة التدوير.يعمل المشروع الذي يقوم على مشاركة القطاعات في تكاليف رأس المال لمركز إعادة التدوير على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلوث التربة بسبب الحد من كميات النفايات في مكبات النفايات.وتنتج مصانع الملابس في مدينة الحسن الصناعية حوالي 35 إلى 40 طنا من نفايات النسيج يوميا، حيث تشكل نسبة 70 بالمئة منها نفايات صغيرة ومتوسطة الحجم ناتجة عن عملية قص الأقمشة.وتتخلص المصانع من هذه النفايات في حاويات خارج مبانيها دون تصنيفها بناء على نوع النسيج أو اللون، ثم يتم التخلص من النفايات بكميات كبيرة في حاويات يتم جمعها من قبل مقاول خاص في مدينة الحسن الصناعية ونقلها إلى مكب الأكيدر للنفايات.وفي الوقت الحالي، لا تنفذ مصانع مدينة الحسن الصناعية أية عمليات إعادة تدوير كيميائية للألياف، ولا يوجد فرز أو فصل لنفايات النسيج على مستوى المدينة الصناعية.ويتضمن المشروع إنشاء مصنع كيميائي لإعادة تدوير المنسوجات، يتميز بوجود آلة خضراء تتكون من وحدة واحدة بسعة 168 طنا يوميا.وتتطلب عملية إعادة تدوير الألياف الكيميائية القيام بفرز نفايات النسيج حسب الألوان ومزيج الألياف، ثم تتبعها خطوات المعالجة المسبقة، بما في ذلك جمع النفايات وإزالة الأجزاء غير النسيجية بشكل ميكانيكي وفرزها وزغبها وتمريرها عبر آلة التنعيم للحصول على مادة ليفية، بعد أن يتم فتح (فصل) القماش إلى مستوى الألياف، يتم تطبيق سلسلة من العمليات الكيميائية لفك ترابط المبلمرات / حل الألياف من القماش إلى شكل نوع أحادي الجزيء/ مذيب لإنتاج مركب ألياف جديد أو استخلاص مركب واحد من مزيج من المركبات.ويستلزم المشروع بناء وتشغيل وإدارة مركز إعادة تدوير مشترك لجميع مصانع الملابس في مدينة الحسن الصناعية بهدف تنفيذ عملية إعادة تدوير الألياف الكيميائية، يجب أن يكون المستثمر ملما بالجوانب التقنية لإعادة تدوير الخيوط الكيميائية.وبحسب المنصة فإن عوامل النجاح تتمثل بوجود صناديق استثمارية توفر الدعم المالي على شكل قروض واستثمارات، وسيوفر التكامل العمودي الإضافي للمنتجين الكبار في مدينة الحسن الصناعية (من خلال تبني عمليات الغزل ونسيج الأقمشة) قيمة مضافة لمنتجات إعادة التدوير الكيميائية مثل PET ورقائق الراتينج واللب السيليلوزي لغزل الألياف الجديدة.(بترا)