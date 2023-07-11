الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فرصة استثمارية لإنشاء فندق بوتيك بأحد أحياء عمّان القديمة

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية، فرصة استثمارية لإنشاء فندق بوتيك، على قطعة أرض في أحد أحياء عمّان القديمة ذات الطابع التراثي، وبحجم استثمار متوقع يبلغ 25 مليون دولار، وبمعدل عائد داخلي متوقع يصل إلى 15.2 بالمئة.اضافة اعلان
وبحسب المنصة، يتكون الفندق من 105 غرف، حيث سيقدم هذا الفندق خدمات عصرية مع المحافظة على روح الأصالة وبأسعار تنافسية لخدمة "مسافري الأجيال"، حيث تفضّل هذه المجموعات من المسافرين الفنادق العصرية ذات الطابع التقليدي الصديق للبيئة على الفنادق التقليدية.
وستساهم شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، في تقديم الأرض كمساهمة عينية في رأس المال للمشروع المشترك مع المستثمر، علمًا بأن هذه الشركة مملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وتعمل كمطوّر رئيسي للأراضي والعقارات المملوكة للأمانة.
وسيتم بناء الفندق على مساحة 1765 مترا مربعا في وسط المدينة، حيث تقع الأراضي في منطقة جبل عمان الرئيسية، مقابل شارع زهران بالقرب من الدوار الثالث.
وتعتبر هذه المنطقة تقليدية تراثية ومتعددة الاستعمالات، حيث تضم فنادق ومطاعم وبعثات دبلوماسية ومكاتب حكومية، كما تتميز قطعة الأرض المخصصة للمشروع بسهولة الوصول إليها من حيث الخدمات، علمًا بأن التصنيف الحالي للأرض هو "سكني فئة (أ)" ، مع إمكانية تصنيفها على أنها "فندق/شقق فندقية" .
وسيعد هذا الفندق في حال إقامته، إضافة نوعية لقطاع الفنادق في المملكة بشكل عام وعمان بشكل خاص، حيث أنه لا يوجد في الأردن حاليًا مثل هذا النوع من الفنادق.
وسيعمل الفندق، على تلبية رغبات المسافرين حسب البرامج المصممة من قبلهم، والجمع بين الترفيه والعمل، خاصة لمسافري رجال الأعمال، من خلال إتاحة إقامتهم لفترة أطول وتوفير مرافق فندقية متعددة الوظائف والتي تلبي احتياجات المسافرين والزوار المحليين، وتطبق الأنظمة صديقة البيئة.
ويعتبر فندق البوتيك، مشروعا مشتركا بين المستثمر وشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، حيث ستقدم الشركة الأرض كمساهمة عينية في حصة رأس المال، في حين سيقوم المستثمر بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وتمويل الفندق.-(بترا)
وزارة الاستثمار

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