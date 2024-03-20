الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فرنسا تغرم شركة غوغل 250 مليون يورو

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غوغل

 أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة غوغل لعدم امتثالها لبعض التزاماتها التي تعهدت بها في حزيران 2022، على صعيد الحقوق المجاورة.

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ووفقا لـ(فرانس برس)، أشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن القرار اتخذ بعد إجراء تسوية تعهدت بموجبها غوغل "عدم الاعتراض على الوقائع".


وأخذت الهيئة الفرنسية على المجموعة الأميركية العملاقة "عدم احترامها أربعة من التزاماتها السبعة"، بما يشمل عدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشرين صحافيين لتقويم حجم مداخيلهم بموجب هذه الحقوق المجاورة.


وأشارت الهيئة إلى إخفاق غوغل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تؤثر المفاوضات على العلاقات الاقتصادية الأخرى القائمة بين الناشرين والمجموعة العملاقة.

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