فلس الريف يزود 292 مستفيدا خلال حزيران

أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من فلس الريف بإجمالي 292 موقعاً ومنزلاً مستفيداً خلال شهر حزيران الماضي، بكلفة بلغت مليون و95 ألف دينار.



وتم إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية حوالي 273 منزلاً وموقعاً بكلفة اجمالية بلغت مليون و76 ألف دينار، وتركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 9 منازل تعود للاسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بكلفة بلغت 19 ألف دينار.

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وقال الوزير الخرابشة، رئيس اللجنة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



وحول تفاصيل القرارات، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 160 ألف دينار.



كما شملت القرارات تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني بكلفة 201 ألف دينار، اضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم وتستفيد من الشبكات القائمة بكلفة تبلغ 64 الف دينار.



وبين المومني أنه تم دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود من خلال شريحة منازل الأسر الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بتكلفة 13 الف دينار .



كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت قيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 143 ألف دينار، وذلك ايماناً من الوزارة بأهمية دورها في دعم المزارعين وتشجيع الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.



كما تشمل الفئات الموافق عليها ضمن قرارات اللجنة التوجيهية لفلس الريف، فئة إنارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة 133 ألف دينار، بهدف التسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.



وأوضح أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع بمبلغ إجمالي قدره 204 الف دينار.



واستكمل المومني ان الفئات المستهدفة من دعم فلس الريف شملت المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج التنظيم بكلفة 60 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين وقطاع الزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي اضافة إلى إيصال التيار الكهربائي للمشاريع المتعلقة بالقطاعات الحكومية و الجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية حيث بلغت الكلفة الاجمالية 82 الف دينار كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب الفلس خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 15 ألف دينار.



وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافقت اللجنة خلال انعقادها على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ(19) منزلا تعود للاسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف التخفيف من فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة والذي يساهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.