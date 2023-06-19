الثلاثاء 20 حزيران 2023
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فلس الريف يزود 327 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و 9 آلاف دينار

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فلس الريف
أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 327 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ مليون و 9 آلاف دينار.اضافة اعلان
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 387 الف دينار.
كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى، وبلغت كلفة المشروع 166 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 58 الف دينار.
ووفق المهندس هشام المومني شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية تبلغ 4ر8 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 30 الف دينار، دعما من الوزارة للمزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتشمل الفئات الموافق عليها انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 175 ألف دينار، تسهيلا على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.
وأوضح المومني ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 55 ألف دينار.
واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج التنظيم حيث بلغت كلفتها الاجمالية 67 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف المومني أنه تمت الموافقة على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 25 منزلا للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وذلك لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية على هذه الفئة ،و مساهمة من الوزارة بشكل غير مباشر لدعم استغلال مصادر الطاقة البديلة و زيادة الدخل المادي الشهري وتحسين المستوى المعيشي لها.
ووفقا للمومني فقد بلغت مساهمة فلس الريف لدعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف 20 الف دينار شريطة ان توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع دعما المجتمع المحلي.
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