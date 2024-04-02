الثلاثاء 02 نيسان 2024
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فلس الريف يزود 938 موقعا ومنزلا بالكهرباء

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فلس الريف يزود 938 موقعا ومنزلا بالكهرباء
قرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع  لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 317 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية بلغت مليون و621 الف دينار.اضافة اعلان

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية.
وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 384 الف دينار.
كما شملت القرارات التجمعات السكانية المكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 196 الف دينار، وشملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 79 الف دينار.
ووفق المومني شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية بلغت 10  الاف دينار دعما للاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت القائمة شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بقيمة اجمالية  بلغت 12 الف دينار، ايماناً من الوزارة بدورها في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتشمل الفئات الواردة في قوائم اللجنة إنارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 67 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وأضاف المومني انه وفقا للقوائم  سيدعم فلس الريف المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم استنادا الى الأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة ان توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، وبلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع 94 الف دينار.
وأوضح المومني ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 53 الف دينار.
واستكمل المومني الفئات المستهدفة وشملت المزارع المتضمنة آبارا إرتوازية الواقعة خارج التنظيم بكلفة اجمالية  بلغت 48 ألف دينار، دعما للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين المومني ان فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي للمواقع التابعة للقطاعات الحكومية والمواقع المتضمنة مبادرات جلالة الملك التي يقوم الديوان الملكي بإنشاءها للاسر العفيفة بكلفة اجمالية  بلغت57 الف دينار.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة وافقت اللجنة في قوائمها على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 621 منزلا للاسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وذلك لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية عليهم، مما يساهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

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