الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وقطر، فرغم أن التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (215) مليون دولار خلال العام 2023.

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وبلغت الصادرات الأردنية الى قطر حوالي (167) مليون دولار مقابل صادرات قطرية الى الأردن بلغت 48 مليونا خلال نفس العام، الا ان هذا الرقم قابل للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واضاف الجغبير، أن وفدا صناعيا أردنيا يضم ممثلين لـ (25) شركة صناعية أردنية من مختلف القطاعات الصناعية سيزور الدوحة خلال الفترة 23 – 25 نيسان الجاري، سيبحث عقد شراكات تجارية واقامة صناعات تكاملية وذلك من خلال اجتماعات عمل ثنائية سيتم عقدها في غرفة قطر، اضافة الى ترتيب زيارات للوفد الصناعي الأردني الى عدد من المراكز التجارية الكبرى في قطر للالتقاء بمدرائها وعرض عينات من المنتجات الصناعية عليهم.


واشار الجغبير الى ان التبادل التجاري بين البلدين يتركز في سلع محددة، كما ان الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من قطر، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها، حيث تركزت الصادرات الأردنية الى قطر بمحضرات الصيدلة ومحضرات اللحوم والحيوانات الحية، فيما كانت ابرز المستوردات من قطر هي المنتجات الكيماوية غير العضوية والنشادر والالمنيوم ومصنوعاته، حيث يعتبر السوق القطري من الوجهات التصديرية الواعدة أمام الصادرات الصناعية الأردنية مع وجود حجم طلب مرتفع داخل السوق القطري، وإمتلاك الأردن فرص تصديرية مهمة في ذلك السوق، خصوصاً مع وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية التي تعفي صادرات المملكة من التعرفة الجمركية.

وأشاد الجغبير بتعاون كافة الجهات في دولة قطر في تسهيل اجراءات زيارة هذا الوفد، وعلى رأسها سفير دولة قطر في الأردن وكافة اركان السفارة، وكذلك السفارة الاردنية في الدوحة، وكذلك رئيس واعضاء غرفة قطر، الذين كان لهم دور كبير في ترتيب لقاءات العمل الثنائية للوفد الصناعي الأردني مع نظرائهم من رجال الاعمال القطريين.

واوضح الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفد صناعي أردني الى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال السعوديين والعمانيين، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.

 

 


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