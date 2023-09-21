الخميس 21 أيلول 2023
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قرية البتراوي الأكثر مبيعاً للشقق العام الحالي

البتراوي
البتراوي

تتمركز أكثر بيوعات الشقق في المملكة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023 في الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 462 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 405 شقق ، وفي قرية طبربور من نفس المديرية/ حوض الميالة بعدد 386 شقة، وفي شمال عمّان / قرية ياجوز حوض/ أم حليليفة بعدد 342 شقة، ثم قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير من نفس المديرية بعدد 308 شقق .
وحول بيوعات الأراضي، أوضح تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، أنها تمركزت في عمّان قرية عمّان حوض المدينة بعدد 376 قطعة أرض تلتها في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 286 قطعة، ثم في جنوب عمان قرية المسيطبة/ حوض البلد بعدد 242 قطعة، ثم في قرية الجيزة/ حوض الموارس من نفس المديرية بعدد 227 قطعة، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر آب من عام 2023 في عمّان / قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 65 قطعة أرض، تلتها الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 57 قطعة، وفي جنوب عمان قرية الجيزة حوض الموارس بعدد 42 قطعة، وفي الموقر / قرية ذهيبة الشرقية حوض الهرشة بعدد 38 قطعة، وبفارق بسيط جداً في إربد/ قرية سال / حوض نويديس بعدد 37 قطعة، وفي الموقر مجدداً في كل من قرية رجم الشامي/ حوض الغدير الجنوبي وقرية ذهيبة الغربية/ حوض خربة الذهيبة الشمالية بعدد 33 قطعة لكل منهما، تلتها أراضي البادية الشمالية قرية صبحا/ حوض صبحا بعدد 32 قطعة.

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أما بيوعات الشقق خلال شهر آب فقد تمركزت في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 91 شقة، تلتها في شمال عمان/ قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير بعدد 67 شقة، وفي شرق عمان / قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 64 شقة، ومُجددًا في شمال عمان / قرية الجبيهة حوض أبو العوف بعدد 58 شقة، وبفارق بسيط جداً في شرق عمان مجددا قرية طبربور / حوض الميالة بعدد 57 شقة.

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