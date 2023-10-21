السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

دواء
أدوية
وفرت مصانع وشركات قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن كميات كبيرة من منتجاته لغايات التبرع لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.اضافة اعلان
واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة بعموم المملكة أطلقت حملة شاملة من أجل مساعدة أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم وجرائم ومجازر.
وقال أن الدعم الذي يقدمه القطاع الصناعي يأتي تعبيرا عن التضامن والمساندة، ولو بشكل رمزي مع أهالي غزة في وجه آلة القتل والغطرسة التي تقترفها دولة الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وكل مقومات الحياة الانسانية بالقطاع. 
ودعا المهندس الجغبير القطاع  الصناعي للاستمرار في تقديم التبرعات بجميع اشكالها على ان تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد، كالمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.
بدوره قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن شركات القطاع استجاب بشكل فوري لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي  قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكذلك حملة التبرعات التي أطلقتها غرف الصناعة.
 وعبر عن تقديره للتعاون والتنسيق الكبير الذي قدمته الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لتسهيل عملية استلام التبرعات من الصناعيين  بالإضافة للتسهيلات التي قدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسهيل مهمة شركات الأدوية.
واشار الدكتور الأطرش  إلى أن المواد المقدمة تعتبر أساسية للقطاع الصحي في غزة لسد النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وبما يسهم في ادامة تقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنين والمصابين ومستشفيات القطاع.
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