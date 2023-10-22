قطاع الطاقة ينهي استعداده لمواجهة زيادة الطلب في الشتاء

رهام زيدان

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أكدت جهات عاملة في قطاع الطاقة استعدادها المسبق لمواجهة وتلبية زيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء من أجل ضمان أمن تزويد المستهلكين.وأوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة الجهات العاملة في قطاع الطاقة لرفع الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ لديها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء المقبل.وطالب السعايدة الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز، بتكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة تبعات الحالة الجوية التي قد تشهدها المملكة خلال فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة كافة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك، نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول لتلافي زيادة كمية استهلاك الطاقة وانعكاس ذلك على قيم فواتير الكهرباء.وأضاف، أنه يتم مراجعة خطط الطوارئ المحدثة مع شركات الكهرباء كل عام، مؤكدا استمرار مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وما يصاحبها من ارتفاع متوقع في الأحمال الكهربائية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية.كما دعا إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، للتعامل مع أي انقطاعات قد تحدث على الشبكة ومعالجتها بالسرعة الممكنة وضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة وعلى مدار الساعة، وضرورة نقل المعلومة للمواطنين بكل شفافية والتعاطي الإيجابي مع شكاواهم.ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة العامة ونصائح التوعية والترشيد والتقيد بتعليمات الجهات المعنيةمن جهته، قال مساعد مدير عام شركة توزيع الكهرباء م. سامي الزواتين: "إن الشركة أنهت إجراءات الصيانة وإعداد خطة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة الطاقة والمعادن، وتنفيذ الأعمال اللازمة ضمن منطق امتيازها".وبين الزواتين، أن من هذه الإجراءات صيانة الشبكات وقص الأشجار وصيانة المحطات الرئيسية في هذه المناطق، وكذلك تأهيل الفنيين وتجهيز مركبات الصيانة وتزويدها بالمعدات اللازمة.وبلع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية للقطاعات والشركات كافة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو16017.6 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 15554.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.98 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.95 %، لتبلغ نحو 15528 جيجاواط/ ساعة خلال 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 15083.2جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت الحصة الأكبر من هذه الطاقة من نصيب شركة الكهرباء الأردنية وبحجم بلغ 9540.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 9209.8 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها، من العام الماضي وبزيادو نسبتها 3.59 %.وبلغ أعلى حمل شتوي عام 4010، أما أعلى حمل تاريخي سجل في المملكة، فكان منتصف آب (أغسطس) الماضي، عندما بلغ 4220 ميغاواط.وتتجاوز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط، فيما أكدت المصادر نفسها قدرة النظام الكهربائي على تغطية هذه الأحمال.من جهتها، أكدت شركة مصفاة البترول أنها وفي بداية كل فصل شتاء ترفع جاهزيتها من حيث مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المملكة والمستهلكين خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة لهذا الموسم.وبحسب مصادر الشركة، فإنها تعمل على إتمام الإجراءات والتدابير من حيث التعاقد على كميات تكفي وتزيد من الغاز المسال والإسطوانات الجديدة والصمامات، وصيانة الإسطوانات المتداولة بشكل مستمر.وبينت المصادر، أن محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، والعمل خلال الظروف الجوية الاستثنائية يكون على مدار الساعة، أما بالنسبة للمشتقات النفطية، فإن المصفاة تعمل على تكرير ما يردها من نفط خام فقط، أما المشتقات الأخرى فيتم استيرادها من خلال شركات تسويق المشتقات النفطية.