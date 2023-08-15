الثلاثاء 15 آب 2023
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قطر تستورد 72 طنا من التمور الأردنية في 7 أشهر

تمور
تمور
يشهد قطاع تجارة التمور ارتفاعًا ملحوظًا في واردات قطر من المنتجات والسلع الغذائية الأردنية.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) استند لأحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد ارتفعت كميات استيراد التمور الأردنية إلى السوق القطري بنسبة جيدة بلغت 10.1 بالمئة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي حجم مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بجميع أنواعها منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 72 طنا، ارتفاعا من 64.7 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2022، و57.6 طن خلال ذات الفترة من عام 2021.
ويؤكد تجار تمور وأصحاب شركات استيراد وتصدير في قطر، أن هذا الارتفاع المتنامي في حجم مستوردات قطر من السلع والمنتجات الغذائية المنتجة في الأردن، إنما يعكس مستوى النمو الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية.
وتستورد قطر مختلف أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى والبرحي بدرجة أقل.
وتتميز التمور الأردنية بتنافسيتها الكبيرة من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة تستوردها قطر من الخارج خاصة من السوق الأميركي.
وعزا التجار القطريون الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية، الارتفاع المتصاعد لمستوردات قطر من التمور الأردنية، إلى عوامل متعددة، منها جودة التمور الأردنية العالية وتنوع أصنافها، وقوتها التنافسية، إضافة إلى التوافق في معايير الجودة والسلامة الغذائية بين قطر والأردن.
وأكدوا أن استمرار نمو تجارة قطر مع الأردن بشكل عام، إنما يعكس اهتمام قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع الأردن، وتعزيز جهود الارتقاء بمعدلات هذه التجارة إلى مستوى الطموحات المشتركة.
وأشار هؤلاء التجار إلى أن وتيرة استيراد التمور الأردنية، ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى استمرار الطلب الكبير عليها في السوق القطري.
وشددوا على أن التمور الأردنية تصنف اليوم ضمن أجود وأفضل أنواع التمور التي تستوردها قطر سواء من الدول العربية أو الأجنبية، موضحين أن تمر المجهول الأردني يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين من أصحاب الذوق الرفيع من محبي الأصناف المتميزة من التمور.
وتعد التمور من المنتجات الزراعية الاستراتيجية في الأردن، حيث تشهد البلاد زيادة سنوية ملحوظة في معدلات الإنتاج والتصدير، وتعد أسواق الخليج من أبرز الوجهات الخارجية المستقبلة لصادرات الأردن من التمور.- (بترا)
البترا - (أرشيفية)

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