السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني بعد سبعة أشهر

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
عمان– أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس، أن المركز يحضر لتنظيم قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سميت" في وقت تتزايد فيه أهمية مواجهة التهديدات الإلكترونية المستمرة في العالم الرقمي، وسط تحول واسع تشهده معظم مناحي الحياة. اضافة اعلان
وقال المحارمة في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن المركز يعتزم تنظيم القمة الثانية من نوعها خلال شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى للقمة التي انعقدت في الشهر نفسه من العام الماضي، بحضور أكثر من 600 خبير وشخصية متخصصة في هذا المجال".
وتؤكد دراسات، أن هذا القطاع يشكل محور اهتمام كبير في ظل أرقام تشير إلى أن هناك هجمة سيبرانية تحدث كل 11 ثانية.
وتوقع المحارمة أن تشهد القمة، التي ينظمها المركز على مدار يومين مشاركة أكثر من ألف شخصية وخبير كما أنها ستتوسع في جهة الدول المشاركة لتأخذ طابعا عربيا ودوليا العام الحالي.
وأشار إلى أن المواضيع والمحاور التي ستتطرق إليها القمة العام الحالي، ستشمل ملفات مستجدة تلائم التطورات الحاصلة في القطاع والتطورات الحاصلة في قطاعات أو صناعات تقنية أخرى خصوصا الذكاء الاصطناعي، في عصر أصبحت فيه الحماية الرقمية والأمن السيبراني ضرورة ومطلبا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
واحدة من الدراسات العالمية تؤكد أن الهجمات والجرائم الإلكترونية، هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، إذ تشير إلى أنه في العام 2021، حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبًا ضعف ما كان عليه الوضع في العام 2019 (كل 19 ثانية) وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في العام 2016.
إلى ذلك، أكد المحارمة أهمية المحافظة على تنظيم هذه القمة في الأردن في مجال تعزيز دور الأردن ووضعه على خريطة هذه الصناعة العالمية، ولتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، وللاطلاع على أبرز ما وصلت إليه في مواجهة تهديدات أمنية لا تتوقف على الشبكة.
ولفت إلى أهميتها في مجال زيادة الوعي لدى الشباب والخبراء وأصحاب القرار في القطاعين بأهمية الأمن السيبراني وأهمية الاستثمار فيه، والذي لم يعد ترفا أو نوعا من الكماليات، إذ إنه أصبح ضرورة وخصوصا لتجنب خسائر اقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة في حال حدوثه.
وتظهر الدراسات العالمية، أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بلغ قرابة 14.2 تريليون دولار في العام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع حجمه الى 20.8 تريليون في العام 2025. وبين المحارمة أن القمة ستتضمن عقد جلسات نقاشية متنوعة، كما ستنظم مسابقة في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن أنها ستتيح مساحة تعرض فيها الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني منتجاتها وحلولها من شركات محلية أو عربية وعالمية.
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