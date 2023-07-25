الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

قمة الألعاب الإلكترونية الثانية عشرة في تشرين الثاني

أرشيفية
أرشيفية
 قال الشريك التقني لمختبر الألعاب الالكترونية الأردني؛ أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، نور خريس، أمس، إن المختبر بدأ بوضع خطة والتجهيز لتنظيم قمة صناعة الألعاب الالكترونية الثانية عشرة، بالتعاون مع رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية.اضافة اعلان
وأكد خريس، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أنه قد جرى تحديد موعد لعقد القمة العام الحالي في يومي الرابع والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل كما تعودنا عليها في أعوام سابقة. 
وبين خريس، أن القمة التي تعد اليوم من أكبر الملتقيات في صناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، سيشارك بها مجموعة من الخبراء والمتحدثين العالميين ليتحدثوا عن آخر ما توصل اليه عالم صناعة الألعاب الإلكترونية من تكنولوجيا وطرق نشر وتسويق منتجات وتطبيقات صناعة الألعاب الإلكترونية، كما ستستضيف القمة المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية "Pocket Gamer".
وتوقع خريس أن تشهد القمة، في يومين، حضور ومشاركة نحو ألف وخمسائة مشارك ومتخصص ومهتم في صناعة الألعاب الإلكترونية التي تشهد نموا وتوسعا كبيرين في العالم الرقمي، مع تسجيلها العام الماضي إيرادات عالمية زادت على 197 مليار دولار.
وأكد أن المؤتمر يشكل منصة وفرصة كبيرة لإدماج الشباب الأردني ومطوري الألعاب الإلكترونية في المملكة، وإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا المجال والمساهمة بوضع الأردن على خريطة الصناعة.
وبين أن القمة ستشهد حوارات ونقاشات وفعاليات تعنى بأحدث ما وصلت له صناعة الألعاب الإلكترونية، كما ستناقش مفاهيم الرياضة الإلكترونية أو (Esports) وما يمكن أن نعمل عليه لتطوير هذه الصناعة، وكيف يمكن أن يلعب الأردن دورا رئيسا في المشاريع والمبادرات التي تنطلق على مستوى المنطقة في مثل هذه الصناعة، ومناقشة التقنيات الحديثة ودورها في تطوير الصناعة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومصطلح الرياضة الإلكترونية أو (Esports) يطلق على شكل من أشكال المنافسات التي تنظم عبر لعب ألعاب الفيديو بمشاركة عدد من اللاعبين المحترفين في هذا المجال وبالأون لاين، وفي الأعوام الأخيرة، أصبح هناك عدد من البطولات الدولية المعتبرة لعدد من الألعاب الإلكترونية التي تحظى بنقل مباشر وحضور جماهيري لفعالياتها.
وأشار خريس الى أنه سيتم الإعلان، خلال المؤتمر، عن الفائزين بمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية للعام الثاني عشر على التوالي، والتي تستهدف طلبة المدارس ضمن الفئة العمرية (14-16 عاما). 
وكانت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، أظهرت أن آخر الأرقام والتقديرات تظهر أن قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني سجل إيرادات بقيمة 47 مليون دينار في العام 2019، ليسجل نموا ملحوظا خلال فترة الأعوام الأربعة من 2016 الى 2019، إذ بلغت إيراداته قرابة 16 مليون دينار في العام 2016. وتعقد قمة صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2011 بشكل سنوي.
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