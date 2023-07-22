السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كلف الإنتاج والمستوردات الأجنبية أبرز مشاكل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث

طاهر خالد
ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردن طاهر خالد
أكد ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ، طاهر خالد، أن صناعة الأثاث بالمملكة حققت إنجازات واسعة من حيث جودتها المضاهية لمثيلاتها التي تنتج بدول متقدمة، ما مكنها من الوصول لأسواق 70 بلدا حول العالم.اضافة اعلان
وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى الدور الكبير الذي تعلبه شركات القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين وقدرتها على زيادة الصادرات الوطنية واستقطاب استثمارات جديدة.
وقال إن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة وبما يتوافق مع أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي كونها تعتمد على العمالة بخاصة الماهرة التي تمتاز بالدقة العالية والإبداع.
وأضاف أن صناعة الأثاث تدعم قطاعات فرعية واسعة منها النجارة والتنجيد والتصميم الداخلي والديكور، مبينا أن نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.
وأوضح أن صناعة الأثاث في الأردن انطلقت على شكل ورش صغيرة، إلى أن امتدت وتوسعت وأصبحت تضم سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير تغطي جزءا كبيرا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية ومن مختلف المنتجات بالإضافة لتشابكية القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، الأمر الذي جعل منه بيئة خصبة للاستثمار والريادة.
وقال خالد "إن القطاع يعد أحد القطاعات ذات الكثافة العمالية بتشغيله لأكثر من 10 آلاف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العمالة داخل القطاع، حيث توزعت العمالة على ما يقارب 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة".
وأوضح أن حجم الاستثمار داخل القطاع بلغ حوالي 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن القطاع يعتبر أحد ابرز القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية وذات المهارات العالية والفنية والإبداعية للعمالة داخله، حيث يصل إنتاج القطاع لنحو 321 مليون دينار، تشكل القيمة المضافة للقطاع ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وبين ان صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022 ما يقارب 34 مليون دينار، فيما هناك أكثر من 60 منتجا داخل القطاع.
ولفت الى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المستويات والنمو المطلوب، بداية من مشكلة استيراد المواد الأولية وعدم توافرها بالشكل الكافي لدعم العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى كلف الإنتاج المرتفعة (الوقود والكهرباء) والتي تصل إلى 60 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج القطاع، إلى جانب عدم وجود حماية حقيقية لصناعة الأثاث من المستوردات الأجنبية والتي وصلت لمستويات كبيرة، رغم تنافسية المنتج المحلي لجهة الاسعار.
وبحسب خالد، شكلت حصة المنتجات الأجنبية من السوق المحلية ما نسبته 43 بالمئة، الأمر الذي يؤدي لتشكيل عائق أمام رفع تنافسية المنتج الوطني على المستويين المحلي والإقليمي، على غرار عدم توافر المهارات الكافية لمتطلبات سوق عمل القطاع وضعف الخبرة والدراية في التعامل مع الآلات الحديثة، وعدم حداثة المناهج التعليمية.
ودعا إلى ضرورة العمل على تخفيض كلف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية، في حين أن هناك حاجة كبيرة لرفع الحصة السوقية والترويج لها على المستوى المحلي من خلال تفعيل مبدأ الحماية الحقيقية لصناعة الأثاث المحلية من المستوردات الأجنبية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.- (بترا)
1e137b03-whatsapp-image-2022-08-01-at-2.53.11-pm

الخصاونة: الجهاز الحكومي غير قادر على أزمة البطالة 20 تموز 2023

وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان

وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان 20 تموز 2023

637b75e8-محل-لبيع-الذهب-أرشيفية

40.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 20 تموز 2023

طبيب - (تعبيرية)

اتحاد العمال: رفع الأجور الطبية يلحق الضرر بالعمال وصناديق التأمين الصحي 20 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-22 at 12.17.49 PM

عمومية " صناعة عمان " تقر "الإداري" و"المالي" وتفوّض بإقامة أرض للمعارض

منذ 15 دقيقة
images

أمنية: 400 مليون دولار استثمارات متوقعة بالجيل الخامس

منذ1 ساعة
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ2 ساعة
وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل مجال البرمجة

وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل مجال البرمجة

20 تموز 2023
الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام

الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام

20 تموز 2023
53 % نسبة إشغال فنادق الخمسة نجوم في المملكة

53 % نسبة إشغال فنادق الخمسة نجوم في المملكة

20 تموز 2023
افكار و مواقف

هل خسرت روسيا حرب أوكرانيا؟

د. محمد حسين المومني |اليوم

شابان عربيان يحلمان

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم

قوات دولية لمكافحة التغير المناخي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات | منذ14 ساعة
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
 