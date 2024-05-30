 
الخميس 30 أيار 2024
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كليو الليمون بـ3 دنانير.. وحماية المستهلك تطالب باستيراده لتغطية النقص

فوائد الليمون للكلى
فوائد الليمون للكلى

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة بالسماح باستيراد مادة الليمون لتغطية النقص الحاصل في هذه المادة الأساسية أو السماح بإدخال الليمون الموجود في البرادات إلى الأسواق المركزية حسب تصريحات بعض التجار وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنوني حيث وصل سعر الكيلو غرام منه الى 3 دنانير؟.

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وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الخميس، إننا تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين ومن البعض التجار حول الارتفاعات الجنونية التي طالت مادة الليمون في الأسواق نتيجة لعدم توفره بشكل يغطي حاجة السوق.

 


وأضاف الدكتور عبيدات، أننا في الجمعية وكنا وما زلنا نشجع وندافع عن المنتج الوطن ولكن في هذا الوقت من العام المنتج الوطني لا يغطي حاجة السوق، لذا فانه من الواجب على وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية لخلق حالة من التوازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة فمن غير المعقول أن يباع الكيلوغرام الواحد من مادة الليمون ب 3 دنانير ويمكن استيراده من الدول المجاورع بأسعار زهيدة تكون بمتناول الجميع.


كما أشار الدكتور عبيدات أن الليمون المتوفر في الأسواق غير ناضج  ما زال اخضر اللون وكميات العصير فيه قليلة ويباع بسعر خيالي مما يعرض المواطنين عند شرائه الى خسائر هم في غنى عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

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