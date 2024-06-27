 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كناكرية: أبواب الصندوق مفتوحة للتعاون مع جمعية متقاعدي الضمان

كناكرية: أبواب الصندوق مفتوحة للتعاون مع جمعية متقاعدي الضمان
كناكرية: أبواب الصندوق مفتوحة للتعاون مع جمعية متقاعدي الضمان
عقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه لقاء مع رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المحامي فواز البطاينة بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية ومدراء صندوق الاستثمار.اضافة اعلان
 
ورحب كناكريه بالهيئة الإدارية الجديدة، وأشاد بجهود الهيئة الإدارية السابقة، وإنجازات الجمعية لخدمة متقاعدي الضمان الاجتماعي. وأكد على أهمية دور الجمعية في إيصال رسالة الصندوق ونشر الوعي حول إنجازاته واستثماراته وخططه المستقبلية، واضاف ان أبواب الصندوق مفتوحة للتعاون مع الجمعية في شتى المجالات.
 
واستعرض كناكريه أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق وموجوداته والتي تجاوزت 15 مليار دينار، وكذلك استثماراته القائمة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني والتي تنتشر في مختلف محافظات المملكة، وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في تلك المحافظات وخلق فرص عمل دائمة للمجتمع المحلي.
 
من جانبه، ثمن البطاينة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمار للحفاظ على الموجودات وتنميتها، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الإيفاء بالالتزامات المالية والمستقبلية تجاه المشتركين. وأشاد بحرص الصندوق على استثمار موجوداته على أسس مهنية، ضمن توزيعات مدروسة قطاعيًا وجغرافيًا، وأثر ذلك على نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل دائمة للأردنيين.
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