كناكريه: موجودات "استثمار الضمان" تتجاوز 15 مليار دينار

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وبين كناكريه أن الصندوق حقق دخلًا من الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 216 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 205 مليون دينار اردني لنفس الفترة من العام السابق وبارتفاع بمبلغ 11 مليون دينار اردني .وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 130 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 34 مليون دينار أردني، بالإضافة الى 43 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام .وبين كناكريه انه من المتوقع ان تبلغ كامل حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات لعام 2023 حوالي 160 مليون دينار أردني وهي اعلى توزيعات نقدية منذ تأسيس الصندوق. غير ان اثر هذا الارتفاع سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.واستمرت المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية. وشكلت محفظة السندات 57.3% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.6%، محفظة أدوات السوق النقدي 14%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.6% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%.وقال رئيس الصندوق ان الرؤى الملكية السامية هي بوصلة النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الصندوق يعمل على تحقيق هذه الرؤى من خلال إقامة استثمارات ذات اثر مستدام في المناطق الواعدة اقتصاديا للاستفادة من ميزتها النسبية ، بالإضافة الى توفير فرص عمل نوعية للمجتمع المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظات.وبهذا الصدد، استعرض كناكريه المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الاذرع الاستثمارية للصندوق، مشيرا الى ان العمل جارٍ على تنفيذ حزمة من المشاريع بموجب المخطط الشمولي التنموي لمدينة العقبة التي تحظى باهتمام خاص من سمو ولي العهد بهدف ان تصبح المدينة وجهة سياحية واستثماريه مميزة. واضاف ان الشركة الوطنية للتنمية السياحية (مملوكة بالكامل) تعكف حاليا على إقامة مشاريع سياحية وترفيهيه جديدة في المدينة؛ وبالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .وسيتم تنفيذ أحد هذه المشاريع في ارض المثلثية والتي تبلغ مساحتها الكلية 123 دونم وعلى عدة مراحل. حيث ستتضمن المرحلة الأولى للمشروع إقامة منطقة سوق تجاري متنوع (Multi-Themed Market ) على مساحة بناء تبلغ حوالي 40 دونم، وتنبع أهمية هذا المشروع من حاجة العقبة لتعزيز تنوع المنتج السياحي لتلبية رغبات الزوّار وإطالة فترة إقامة السائح.وبحسب كناكريه، يتم من خلال الشركة ايضا استكمال إقامة مشاريع متعددة في منطقة المثلث الذهبي، ومنها استكمال مشروع أعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90%، بالإضافة الى أعمال تصميم فندق شاطئ من فئة 4 نجوم في الأرض المحاذية للفندق.ولاحقا لانجاز أعمال صيانة وإعادة تأهيل استراحة زي السياحية، تقوم الشركة حاليا باستقبال عروض من المستثمرين المحليين لإدارة الاستراحة بناء على العطاء العام الذي تم طرحه الشهر الماضي.وبين كناكريه ان الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حققت أرباحا تشغيلية غير مسبوقة في نهاية العام 2023 بلغت حوالي 12 مليون دينار، وهي أعلى أداء تاريخي لهذه الفنادق، غير ان استمرار العدوان على قطاع غزة ألقى بظلاله على القطاع السياحي. مشيرا الى ان هذه الفنادق توفر 1300 فرصة عمل دائمة للاردنيين والاردنيات.وانطلاقا من أهمية البعد الاستثماري والتنموي لاول منطقتين تم إعلانهما كمناطق اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية، يتابع الصندوق قيام شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية (مملوكة بالكامل) بجذب استثمارات جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ، ومنطقة اربد التنموية واللتان استقطبتا لغاية الان استثمارات صناعية وتكنولوجية ريادية بقيمة حوالي 540 مليون دينار، وتوفران اكثر من 3600 فرصة عمل دائمة معظمها للمجتمعات المحلية.وفيما يتعلق بالمشروع الزراعي والذي تتم إدارته من قبل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية(مملوكة بالكامل)، بين كناكريه أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والاستمرار في إنتاج محاصيل القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والبطيخ والاعلاف الحيوانية وغيرها من المحاصيل الزراعية، وتوريدها للسوق المحلي وأحد الأسواق العربية. وتوفر الشركة ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما توفر الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، يقود الصندوق مبادرة وطنية لتعزيز الاستثمارات المحلية وجاذبية بيئة الأعمال. حيث بادر الصندوق باطلاق سلسلة من اللقاءات التي تجمع بين المستثمرين الماليين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص بهدف توسيع الاستثمارات والمشاريع القائمة وإقامة مشاريع جديدة وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى وتوظف التكنولوجيا المتقدمة. وقد شملت هذه اللقاءات أيضاً الهيئات التنظيمية والرقابية، حيث عقد الصندوق لغاية الان لقاءات مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، هيئة الأوراق المالية، بورصة عمّان، مركز إيداع الأوراق المالية، جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ودائرة مراقبة الشركات.وختم كناكريه انه تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يعمل الصندوق حاليا على وضع اللمسات الاخيرة للإعلان عن عدد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات حيوية. مؤكدا ان الصندوق مستمر في تحقيق نتائج مميزة ماليا وتشغيليا، والسعي بشكل دائم بأن يكون اثر استثماراته ملموس وذو قيمة مضافة في منظومة الضمان الاجتماعي، وفي الاقتصاد الأردني ككل. كما ان الصندوق سيستمر في ريادة قطاع الاعمال وتنويع استثماراته قطاعيا وجغرافيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، لما لذلك من اثر هام في تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني واستغلال راس المال البشري النوعي في انشاء مشاريع ذات فائدة حقيقية على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التنافسية في المؤشرات الدولية.