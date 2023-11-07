الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"كوريا سوثرن بور" تتبرع بأجهزة «برايل» لجمعية الضياء الخيرية للمكفوفين

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على هامش فعالية تبرع "كوريا سوثرن بور" بأجهزة «برايل» لـ "الضياء الخيرية للمكفوفين"
تحت شعار المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وبتنظيم من شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan)والقسم التجاري لسفارة جمهورية كوريا في الأردن (كوترا عمان) جرى تسليم تبرعات لجمعية الضياء الخيرية للمكفوفين، حيث تم التبرع بأجهزة كورية ذكية لتعلم طريقة برايل مصنعة باستخدام أحدث التكنولوجيا في العالم.  اضافة اعلان
ويأتي هذا التبرع ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم وتمكين هذه الفئة من الأفراد وتحسين نوعية حياتهم من خلال توفير وسائل تعليمية بتقنيات حديثة كورية تسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في التعليم والمشاركة الاجتماعية والعمل.
تم تأسيس جمعية الضياء الخيرية للمكفوفين بمبادرة من سمو الأمير رعد بن زيد عام 1996. حيث عملت الجمعية منذ تأسيسها على ترسيخ حق المكفوفين في التعليم، فقد وفرت الجمعية من خلال برامجها المختلفة البيئة المناسبة للطلبة للتعلم من خلال رياض الأطفال الخاص بالجمعية والذي يقدم خدمات للأطفال ذوي التحديات البصرية والمكفوفين وتقدم الجمعية برنامج التدخل المبكر الذي يساهم في دعم أسر الأطفال الذين تتم تشخيص حالات الإعاقة البصرية لديهم، فتقدم التدريب للأطفال وإكسابهم المهارات الحياتية الأساسية كما وتقدم الجمعية خدمات التدريب للأهالي حول كيفية التعامل مع أطفالهم. هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التي قامت الجمعية بتقديمها مباشرة أو من خلال شركاؤها حيث ساعدت ودعمت أكثر من 3200 طفل كفيف خلال السنوات الماضية.
إن هذه الأجهزة الذكية الكورية ستلعب دورًا حاسمًا في تعلم طريقة برايل بشكل أكثر سهولة وفعالية. وستمكّن هذه التكنولوجيا الحديثة المكفوفين من الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأسهل وستزيد من قدرتهم على القراءة والكتابة بكفاءة.
تم تسليم الأجهزة في مقر جمعية الضياء بحضور نائب رئيس جمعية الضياء للمكفوفين معالي الحاج حمدي الطباع ونائب رئيس البعثة السيدة مينغ سوجين من سفارة جمهورية كوريا في الأردن والمديرة العامة / الملحقة التجارية للقسم التجاري لسفارة جمهورية كوريا في الأردن (كوترا عمان) السيدة لي يونغ هي والرئيس التنفيذي لشركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO) الدكتور كيم جيونج سام. 
شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) هي الشركة المشغلة لمحطة توليد كهرباء القطرانة، وتتبع لشركة كوريا سوثرن بور (KOSPO) العالمية للطاقة، والتي لديها العديد من مشاريع محطات الطاقة حول دول العالم مثل الولايات المتحدة والتشيلي وفيتنام بالإضافة إلى الأردن.
تقوم شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) بالعديد من الأنشطة الاجتماعية المستمرة لدعم المجتمع والبيئة في كل عام انطلاقاً من رؤيتها حول أهمية النمو المتشارك مع المجتمع المحلي. ومن ضمن المساهمات الاجتماعية التي نظمتها توسيع المساحات الخضراء من خلال مشروع تشجير الطريق الرئيسي لمدخل محافظة الكرك، وبرامج التدريب التي تهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة في مجال الطاقة في جامعة مؤتة، وبرامج دعم مدارس منطقة القطرانة التي تهدف لتعزيز البيئة الدراسية بالإضافة إلى تعزيز أهداف وطموحات الطلاب، والمبادرات الرمضانية الخيرية. 
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) الدكتور كيم جيونج سام أن الشركة لن تتوقف عن دعم المجتمع المحلي والمجتمع الأردني من خلال المشاريع المختلفة، وأكد على اهتمامه الكبير حول دعم التعليم لضعاف البصر، حيث قال:" نأمل أن تساهم التبرعات في تحسين البيئة التعليمية لضعاف البصر والمكفوفين لتمكين دورهم الفاعل في المجتمع".
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