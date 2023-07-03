كيف نحافظ على التقدم بمؤشر التنافسية العالمي؟

عبدالرحمن الخوالدة

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فيما أظهر تقرير عالمي تقدم الأردن درجتين في مؤشر التنافسية العالمي، رجح خبراء أن ينعكس الأمر إيجابا على سمعة المملكة في مجال الاستثمار ومكانتها الاقتصادية عالميا، لكنهم شددوا على ضرورة معالجة التحديات القائمة منذ فترة طويلة.وتقدم الأردن في مؤشر التنافسية العالمية للعام2023، درجتين ضمن الكتاب السنوي لمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ليحتل المرتبة 54 عالميا ضمن 64 دولة يرصدها المؤشر.وأوضح التقرير، أن الأردن يواجه عددا من التحديات في العام الحالي ومن أبرزها المخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والأغذية علاوة على ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأردني خلال العقد الماضي واستمرار الاختالات الهيكلية في المالية العامة.ومن هذه التحديات كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة، إلى جانب استمرار عبء أزمة اللجوء السوري وانخفاض حجم المنح الدولية التي تلبي الاحتياجات الإنمائية للاجئين.وبقصد التغلب على التحديات الاقتصادية في الأردن خلال العام 2023، والتي شخصها التقرير ومن أجل أيضا، تعزيز التقدم المتحقق في هذا المؤشر دعا الخبراء، إلى ضرورة العمل على معالجة تشوهات القطاع العام، والمضي في معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي كالبطالة والفقر، إضافة إلى ضرورة التوسع في رقمنة مختلف الخدمات المالية والحكومية وأئتمتتها.كما دعا هؤلاء إلى ضرورة تقديم تسهيلات وحوافز للقطاعات الاقتصادية كافة وتخفيض كلف الإنتاج المرتفعة التي تتكبدها، إضافة إلى وجوب استثمار الميزة التنافسية التي تتمتع بها بعض القطاعات المحلية كالصناعة والزراعة والسياحة.كما وكشف التقرير، عن تقدم الأردن في ثلاثة محاور رئيسة، حيث سجل تقدما بمقدار 3 درجات ضمن مؤشر الكفاءة الحكومية، إضافة إلى التقدم بـ"9" درجات في مؤشر كفاءة الأعمال، إلى جانب التقدم بدرجتين ضمن محور البنية التحتية، في حين تراجع درجة واحدة ضمن محور الأداء الاقتصادي للعام 2023.وقال الخبير الاقتصادي موسى الساكت: "تقدم الأردن على مؤشر التنافسية العالمية، يحمل دلالة جيدة تعكس استقرار الاقتصاد الوطني والتقدم في مسار الإصلاح الاقتصادي".واعتبر، أن هذا المؤشر يمثل أداة تقييم وقياس عامة لمجريات الأمور الاقتصادية وبذلك تكمن أهمته.وبين الساكت، أن التقدم الذي سجله الأردن على مستوى المؤشر جاء من عوامل عدة، أهمها توفر خطط واستراتيجيات للاقتصاد الوطني، إضافة إلى وجود رؤية التحديث الاقتصادي، والسير في ترجمتها على أرض الواقع.ولفت الساكت، إلى أن تحسن في مثل هذا النوع من المؤشرات عادة ما يكون له إنعكاس إيجابي على بيئة الاستثمار ومكانة الأردن الاقتصادية لدى الدول والمؤسسات الاقتصادية العالمية.ومن أجل التغلب على التحديات الاقتصادية التي أبرزها التقرير وتعزيز التقدم في هذا المؤشر دعا الساكت، إلى ضرورة تقديم تسهيلات وحوافز لكافة القطاعات الاقتصادية وتخفيض كلف الإنتاج المرتفعة التي تتكبدها، إضافة إلى وجوب استثمار الميزة التنافسية التي تتمتع بها بعض القطاعات المحلية كالصناعة والزراعة والسياحةمن جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الزيتونة زيد الحواتمة، أن تقدم الأردن في مؤشر التنافسية يعكس استقرار الاقتصاد الوطني، واستقرار السياسات النقدية والتشريعية في المملكة، إضافة إلى نجاح الأردن في توفير بنية تحتية وخدمية مقبولة لمعظم المحافظات والأرياف رغم ضعف الإمكانات الاقتصادية، مقارنة مع دول المنطقة.وأوضح الحواتمة، أن ما يشهده العالم من تسارع انتشار تكنولوجيا الأعمال وعولمة الذكاء الاصطناعي، قد أدت إلى رفع مستوى التنافسية بين الدول لتحقيقها والظفر بمكاسبها وباتت التنافسية باعثا مهما لإقتصادات الدول من أجل زيادة حجم الإنتاج والعمل، حيث إن إحراز أي تقدم للأردن في مؤشرات التنافسية، يعد نجاحا لاقتصاد الدولة، مما يستدعي محليا العمل من أجل الاستفادة من التكنولوجيا.وبهدف تحقيق المزيد من التقدم على هذا المؤشر طالب حواتمة بضرورة العمل على معالجة تشوهات القطاع العام، والمضي في معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي كالبطالة والفقر، إضافة إلى ضرروة التوسع في رفمنة مختلف الخدمات المالية والحكومية وأتمتتها.الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة بدوره، اعتبر التقدم الذي أحرزه الأردن على مؤشر التنافسية الاقتصادية يعد شكلا من أشكال الترويج والتسويق للأردن في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، وبأنه يعطي صورة حقيقية للواقع الاقتصاد الأردني ومقياسا لأداء الحكومة، مؤكدا أن هذا التقدم يعد شكلا من أشكال الترويج والتسويق للأردن اقتصاديا.وأشار المخامرة، إلى أن التحسن على المؤشر المذكور، سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للأردن، إضافة إلى تعزيز ثقة الاقتصاد الأردني لدى المؤسسات الدولية وخاصة المالية منها، مما يستوجب أن يكون هناك مزيدا من الجهود والعمل من قبل الحكومة على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني التي تصب في المحافظة على استدامة التقدم في مؤشر التنافسية.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة:"على الرغم من التحسن في مختلف المؤشرات التي رصدها التقرير، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل إيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي الذي يعد معيارا حقيقيا لتقييم اقتصاد أي دولة من عدمه".ويشار، إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد من أبرز التقارير المرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 300 مؤشرا فرعيا.