كيف نوظف التكنولوجيا لزيادة أعداد السياح؟

محمد أبو الغنم

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بينما يزيد تسارع العالم نحو تكريس التكنولوجيا الحديثة في خدمة معظم القطاعات الاقتصادية، يؤكد خبراء أن هنالك خطوات مهمة يمكن اتخاذها في إطار الاستمرار باستثمار تطور التقنيات في الترويج للقطاع السياحي في الأردن.يأتي ذلك في وقت تقول فيه جهات رسمية إنها "انخرطت في تكريس التكنولوجيا لخدمة القطاع السياحي والترويج له عالميا، وما يؤكد ذلك ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنسب ملحوظة".ويدعو خبراء إلى الابتعاد تماما عن الطرق التقليدية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير والمستشار في مواقع التواصل الاجتماعي يزن صوالحة "أن التنكولوجيا الحديثة، بمختلف منصاتها، باتت تعطي المتلقي تصويرا واضحا لأي موقع يرغب بزيارته".وأكد صوالحة أن هنالك خطوات بسيطة تستطيع الجهات المعنية بالتسويق والترويج من خلالها بالمجان، وهي طرق مرغوبة ومتابعة على الصعيدين المحلي والعالمي.وطالب بوضع "الكلمات المفتاحية" المناسبة والمدروسة، والتركيز عليها حتى تظهر بسرعة لأي باحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.كما طالب المواطنين بأهمية وضع التقييمات على المواقع الأثرية والسياحية المختلفة لتكون تسويقا جاذبا للسائح، إضافة الى تفعيل برامج مباشرة "اون لاين" لجذب أكبر عدد من السياح عبر التكنولوجيا الحديثة.ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري وسياحي، فيما يشكل القطاع السياحي ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.من ناحيته، يقول عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة "إن على القطاع السياحي مواكبة التكنولوجيا الحديثة في عملية التسويق والترويج للمملكة".وأكد الخصاونة أهمية استهداف طبقات وأسواق معينة من خلال التكنولوجيا الحديثة، فيما أشار الى ضرورة وضع الأردن وترويجها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لغاية جذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم.وبين الخصاونة أن طرق التسويق والترويج التقليدية باتت غير متابعة من المستهلك بشكل عام، مثل الإعلانات في المراكز التجارية والطرق الرئيسية لأن المستهلك وهو جالس في بيته يجوب العالم ويرى من خلال التكنولوجيا الحديثة والمواقع التي يخطط لزيارتها ليراها بالعين المجردة. وطالب الخصاونة بتطوير المواقع السياحية والأثرية ودمجها في التكنولوجيا الحديثة ليراها من خلالها قبل القدوم إليها، لتكون ترويجا وتسويقا قريبا وفعالا في استقطاب السائح الى المملكة، وبالتالي زيادة أعداد السياح.من جهته، يؤكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة، ومن ضمن استراتيجية عملها للعام الحالي، تسعى إلى أن تضع الأردن كوجهة مميزة في جذب التقنية وإنتاجها ودمجها بالترويج السياحي على الصعيدين المحلي والعالمي.وأوضح عربيات، أن الهيئة تقوم بالترويج للمملكة سياحيا من خلال التكنولوجيا الحديثة المختلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات ترويجية وتسويقية عبر العديد من القنوات والوكالات العالمية، إضافة الى دعم المؤتمرات الخاصة في التكنولوجيا وانعكاسها على القطاع السياحي بهدف رفع أعداد سياح المملكة وزيادة الدخل السياحي.وبلغة الأرقام، يضم العالم الرقمي اليوم نحو 5.2 مليار مستخدم للإنترنت، منهم حوالي 11 مليونا في الأردن، فيما يقدر عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم بأكثر من 5 مليارات مستخدم يشكلون نسبة تزيد على 60 % من سكان العالم، فيما يقدر عددهم في الأردن بأكثر من 7 ملايين مستخدم لمختلف المنصات، على رأسها "فيسبوك" و"انستغرام" ومنصة "اكس" أو "تويتر" سابقا.وأضاف "الهيئة تدعم سبل التطوير كافة من خلال التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجيتها القائمة على مبدأ الابتكار والإبداع والكفاءة، إضافة الى توفير نموذج تفاعلي يهدف الى مواكبة التطور في مختلف أشكال التكنولوجيا الحديثة".رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات، يقول "الإعلان والترويج بالطرق التقليدية باتا غير فعالين، في ظل وجود أدوات جديدة متطورة في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ومختلف أنواع مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وانستغرام، إضافة الى منصة إكس وسناب شات ومحركات البحث المختلفة، مثل يوتيوب وجوجل، هذه التكنولوجيا أسهمت بشكل مباشر في بث الإعلان والترويج لأي منتج، ويجب استثمارها في الترويج سياحيا للمملكة". وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة سهلت الوصول الى السائح أو الزائر لتقديم المنتج السياحي له وهو في بيته أو في أي مكان.وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب مجدي اليعقوب "إن إدخال التكنولوجيا الحديثة في الترويج للمملكة عزز فرص زيادة أعداد السياح الى المملكة".وأكد اليعقوب أن التكنولوجيا الحديثة باتت تستهدف السياح من مختلف دول العالم، وفتحت أسواقا جديدة تروج للمملكة سياحيا، وهي أثبتت نجاحها من خلال الأرقام التي حققها الأردن مؤخرا.وأضاف "لجنة السياحة في مجلس النواب تركز وتعمل على تعزيز وتطوير عمل التكنولوجيا الحديثة في الترويج السياحي للمملكة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة".وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول المنطقة، أثر ذلك على القطاع السياحي، وانعكس هذا التراجع على إلغاء جميع البرامج المشتركة بنسبة 100 % بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وبنسبة وصلت الى 80 % على البرامج السياحية القادمة الى المملكة.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 % ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.