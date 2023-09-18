لأول مرة في الأردن .. سيارات بملكية فكرية قطرية قريبا

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أعلنت قطر اليوم الاثنين، عن قرب طرح أول سيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية في أسواقها المحلية، خلال الشهرين المقبلين.وستحمل السيارة الجديدة العلامة التجارية (VIM)، وهي مصنعة في الصين، على أن تنتقل صناعتها تدريجيا إلى الدوحة في فترة لاحقة.وشهد مؤتمر ومعرض "نقل مستدام وإرث للأجيال"، الذي تنظمه وزارة المواصلات القطرية بالدوحة حاليا، الإعلان عن توقيع عقود تعيين أول وكيل حصري للسيارة الجديدة في الأردن، وذلك بحضور وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي.وتعرض السيارة الجديدة لزوار المعرض طيلة فترة إقامته الممتدة لثلاثة أيام، حيث يختتم يوم غد الثلاثاء.وسيتم طرح السيارة الجديدة في السوق المحلي القطري خلال المرحلة الأولى، على أن يتم تصديرها في فترة لاحقة إلى عدد من أسواق المنطقة من بينها الأردن ولبنان.وتأتي السيارة الجديدة التي أطلقتها شركة "إيكو ترانزيت لحلول النقل والمواصلات"، في 3 فئات هي (سيدان وهاتشباك وسيف)، ويمكنها السير لمسافة 650 كيلو مترا في كل مرة يتم شحنها.وشركة "إيكو ترانزيت لحلول النقل والمواصلات"، هي أول شركة قطرية تمتلك حقوق الملكية لعلامة تجارية خاصة بالسيارات والحافلات الكهربائية، وقد شاركت في توفير حافلات كهربائية لزوار كأس العالم 2022.ويمثّل دخول قطر مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، نقلة محورية مهمة في السوق القطري والخليجي، حيث توفر أحدث التقنيات والتصاميم المبتكرة في مجال النقل العام والخاص والتجاري، وتقدّم سياراتها وحافلاتها الحديثة مزيجاً متناغماً بين الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة.(بترا)