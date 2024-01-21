لأول مرة في تاريخه.. مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 9.2 مليون مسافر

اضافة اعلان

أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي- ولأوّل مرّة في تاريخه- قد استقبل 9,201,269 مسافرًا عام 2023؛ مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 17.4% مقارنة بإحصائيات عام 2022.وخلال الفترة ذاتها، تعامل مطار الملكة علياء الدولي مع حركة طائرات بلغت 77,696 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 67,366 طنًا، ما يشكّل زيادة عن العام الماضي بنسبة 13.7% و9.9% على التوالي.وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كان مطار الملكة علياء الدولي قد استقبل 643,048 مسافرًا، وتعامل مع 5,582 حركة طائرات، مما شكّل انخفاضًا نسبته 2.6% و1.5% على التوالي مقارنةً بعام 2022، كما تعامل مع 6,434 طنًا من الشحن الجوي، ما شكّل زيادة بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2022.وتعود الإحصائيات السنوية الإيجابية بشكلٍ كبير للتعاون الوثيق بين "مجموعة المطار الدولي" وشريكيْه الاستراتيجييْن (وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية)، بقصد توسيع شبكتيْها لشركات الطيران والوُجهات، والترويج للمعالم السياحية المحلية، وتعزيز ربط المملكة بالمُدن الرئيسية حول العالم.وخلال عام 2023، استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية 11 مسارًا جويًا جديدًا ومُحدّثًا عبر مطار الملكة علياء الدولي، ما يرفع العدد الإجمالي للوُجهات المجدولة إلى 81 (أعلى من عام 2022 بنسبة 6.6%).إلى جانب ذلك، تأسست شراكات مع شركات طيران جديدة، ما جعل إجمالي شركات طيران المسافرين والشحن الجوي عبر مطار الملكة علياء الدولي يصل إلى 44 خلال عام 2023.وحول ذلك، علّق الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير قائلا: "رُغم تحقيق إنجازٍ تاريخي من حيث حركة المسافرين، أثّرت المُستجدات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023 على إحصائياتنا بلا شك. وبينما ندخل عامًا جديدًا، نُجدّد التزامنا بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بعملنا من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا عبر تعزيز توسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات وتنويعهما، إلى جانب توفير تجربة مطار استثنائية تتبنى قيم الضيافة الأردنية الشهيرة، وتتمتع بجودة عالية، ويشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيوتهم في كلٍ من مراحلها. ونودّ أيضًا أن نُعرِب عن خالص امتناننا للحكومة الأردنية والجهات الرسمية وشركائنا؛ فلولا دعمهم الراسخ، لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق خلال رحلتنا لتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".