لتبلغ 223 ألفا.. %73 ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة

محمد أبو الغنم

أكد مصدر سياحي مطلع لـ"الغد" أن عدد التذاكر الموحدة التي باعتها وزارة السياحة والآثار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 73 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبلغ عدد التذاكر التي باعتها الوزارة 223 ألف تذكرة موحدة مقارنة مع 129 ألفا بزيادة مقدارها 94 ألفا.



وبلغت قيمة مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) أكثر من 14.45 مليون دينار ما يعادل (22 مليون دولار) خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي.



ورجح المصدر نفسه أن تتجاوز مبيعات التذكرة الموحدة حتى نهاية الشهر الحالي الحاجز الذي سجلته خلال العام الذهبي (2019) بالكامل والذي بلغ 247.4 ألف تذكرة.

وأكد المصدر أن مبيعات التذكرة الموحدة خلال الفترة الماضية تجاوزت حاجز مبيعات العام الماضي كاملا بنسبة 11.5 % أو بمقدار يبلغ 23 ألف تذكرة.



وأضاف المصدر أن "القطاع السياحي بدأ يتعافى منذ بداية العام الحالي وحقق أرقاما تخطت حاجز العام 2019" مؤكدا أن المؤشرات للعام الحالي ستكون أفضل وأنشط من العام السياحي الذهبي الذي أصبح مقياسا للحركة السياحية.



ويشار إلى أن عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) خلال العام 2019 تجاوز حاجز 247.4 ألف تذكرة مسجلة أكثر من 18 مليون دينار، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ انطلاق بيع التذكرة الموحدة.



ويذكر أن مبيعات التذكرة الموحدة تضاعفت 3 مرات خلال العام الماضي الذي سجلت فيه 200 ألف تذكرة مقارنة مع 50 ألف تذكرة في العام الذي سبقه، حين كانت الإغلاقات والقيود موجودة وأثرت على الحركة السياحية بسبب "الجائحة".



وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد أسهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.



ويشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يسهم في إطالة إقامة السائح وتوفير إيرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.

ويذكر أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا مقابل 99 دولارا سعر التذكرة، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

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