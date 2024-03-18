لجنة مشتركة بين الجمارك ونقابة التخليص لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية

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عمان- بدعوة من مدير عام الجمارك ، لواء جمارك جلال القضاة ، تم عقد اجتماع مع نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، وبحضور مساعدي ومدراء المديريات .وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة مشتركة لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية بالتعاون مع النقابة ، برئاسة عميد جمارك سالم البشابشه وعضوية مدراء المديريات المعنية .وبين النقيب ضيف الله ابو عاقولة ان اللجنة ستبدأ اعمالها يوم الأربعاء في مدينة العقبة ومن ثم جمرك عمان ومطار الشحن وجمرك العمري وجمرك المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة .وأكد ابو عاقولة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان سير العمليات التجارية وضمان سلامة وسلاسل التوريد .وأضاف ابو عاقولة ان اللجنة ستقوم بتفقد آلية العمل وانسيابية البضائع سواء كانت صادرة او واردة ام مارة بطريق الترانزيت وازالة اي عقبات او تحديات تواجه العمل مباشرة.وٱشار ابوعاقولة الى اهمية التنسيق والتعاون المشترك ما بين النقابة ودائرة الجمارك من خلال التوجيهات المستمرة من قبل مدير عام الجمارك لتسهيل وتبسيط الإجراءات في كافة مديريات ومراكز الجمارك .من جانبه ، أشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة بالتشاركية والجهود المبذولة من قبل النقابة في خدمة القطاع .