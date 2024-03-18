الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة مشتركة بين الجمارك ونقابة التخليص لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية

لجنة مشتركة بين الجمارك ونقابة التخليص لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية
لجنة مشتركة بين الجمارك ونقابة التخليص لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية
عمان- بدعوة من مدير عام الجمارك ، لواء جمارك جلال القضاة ، تم عقد اجتماع مع نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، وبحضور مساعدي ومدراء المديريات .اضافة اعلان

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة مشتركة لتفقد سير العمل في كافة المراكز الجمركية بالتعاون مع النقابة ، برئاسة عميد جمارك سالم البشابشه وعضوية مدراء المديريات المعنية .

وبين النقيب ضيف الله ابو عاقولة ان اللجنة ستبدأ اعمالها يوم الأربعاء في مدينة العقبة ومن ثم جمرك عمان ومطار الشحن وجمرك العمري وجمرك المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة . 

وأكد ابو عاقولة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان سير العمليات التجارية وضمان سلامة وسلاسل التوريد .                

وأضاف ابو عاقولة ان اللجنة ستقوم بتفقد آلية العمل وانسيابية البضائع سواء كانت صادرة او واردة ام مارة بطريق الترانزيت وازالة اي عقبات او تحديات تواجه العمل مباشرة. 

وٱشار ابوعاقولة الى اهمية التنسيق والتعاون المشترك ما بين النقابة ودائرة الجمارك من خلال التوجيهات المستمرة من قبل مدير عام الجمارك لتسهيل وتبسيط الإجراءات في كافة مديريات ومراكز الجمارك .

من جانبه ، أشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة بالتشاركية والجهود المبذولة من قبل النقابة في خدمة القطاع .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع %0.32

منذ 23 دقيقة
أسعار الدجاج

انخفاض أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين

منذ10 ساعة
1710751803589

"لا تتسوق وأنت جائع" حملة توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

منذ11 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)

تنظيم الاتصالات تنجز 27664 ألف بيان جمركي العام الماضي

منذ12 ساعة
حاويات في ميناء العقبة

نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي

منذ12 ساعة
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

الحكومة: ارتفاع أوكتان 90 و95 وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

17 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 