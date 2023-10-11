لقاء حواري "للأردنية لريادة الأعمال" بالكرك

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استقبل رئيس بلدية مؤاب الجديدة في محافظة الكرك المهندس أحمد الطراونة في مقر البلدية وفد الجمعية الأردنية لريادة الاعمال والذي ترأسه الدكتور ليث القهيوي رئيس الجمعية والدكتور بلال الوادي نائب الرئيس بمشاركة واسعة من أهل المحافظة تمثلت بحضور رؤساء الجمعيات وجمع غفير من القيادات المجتمعية والشبابية التي تعمل في حقل ريادة الأعمال والابتكار.وأكد الدكتور ليث القهيوي خلال اللقاء الحواري بأن الجمعية تسعى بكل جهودها لدعم رواد الاعمال من شباب وشابات هذا الوطن في مجالات عديدة لتمكينهم وبناء قدراتهم ودعمهم لاستشراف المستقبل وتحقيق انجازات ومشاريع ريادية تنهض بهم وبمجتمعهم، منوهّاً إلى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم كل أشكال الدعم لمنتسبيها وكل من يسعى للتشبيك معها مستقبلاً.من جهته بين الدكتور بلال الوادي المجالات التي تعمل من خلالها الجمعية، والأدوات والمنهجيات العالمية التي ترتكز عليها بالاضافة إلى دورها في التشبيك بين رواد الاعمال ومنظومة ريادة الاعمال بالمملكة وخارجها، مستعرضاً العديد من النجاحات التي حققتها الجمعية على مختلف الاصعدة.وفي نهاية اللقاء، استقبل الدكتور القهيوي والدكتور الوادي الأسئلة من الحضور، وتم بحث العديد من أوجه التعاون بين الجمعية والمشاركين من محافظة الكرك بشكل عام، منوّهين إلى خطة الجمعية في قادم الأيام لعقد سلسلة من الحوارات الشبابية والتي ستستهدف بها جميع محافظات المملكة.